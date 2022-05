Rabobank gaat Rabo Wallet-app vervangen door Google Pay

Rabobanks Rabo Wallet-app komt in de toekomst te verdwijnen. In plaats daarvan kunnen Android-gebruikers met Google Pay betalen. Google Pay werkt in tegenstelling tot Rabo Wallet ook in webshops en met smartwatches.

In Googles meta-omschrijving van de Rabo Wallet-site is te lezen dat de bank gaat stoppen met de Rabo Wallet-app. Die app is er alleen voor Android-smartphones en laat klanten met hun smartphone betalen. Hiervoor moet de telefoon wel NFC ondersteunen. Rabobank-klanten kunnen zo sinds 2017 met de meeste Android-smartphones betalen.

Volgens de beschrijving van Google gaat Rabobank in plaats van zijn eigen Wallet-app Google Pay ondersteunen. Met Google Pay kunnen klanten eveneens met hun telefoon betalen in winkels. Maar met de Google Pay-app is het ook mogelijk in webwinkels en apps te betalen, en met smartwatches.

De bank bevestigt tegen Android World te stoppen met de Rabo Wallet-app, maar kan nog niet zeggen wanneer dit zal zijn. Rabobank ondersteunt sinds eind 2019 Apple Pay. ABN Amro, bunq, N26 en Revolut ondersteunen al langer Google Pay. ING ondersteunt nog geen Google Pay, klanten van deze bank kunnen net als bij de Rabo Wallet-app met NFC betalen.