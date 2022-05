Apex Legends Mobile komt op 17 mei naar Android en iOS

Ontwikkelaar Respawn Entertainment en uitgever Electronic Arts hebben de releasedatum voor de mobiele versie van Apex Legends bekendgemaakt. Apex Legends Mobile verschijnt op 17 mei 2022 voor zowel iOS als Android.

De launchtrailer voor de release van de game is al wel online gezet door Respawn Entertainment. In de trailer wordt geen nieuwe gameplay getoond, maar worden de personages uit de game kort geïntroduceerd. Wat opvalt is dat we alleen de personages zien die ook in het eerste seizoen van de pc- en console-versie zaten.

Details over de speelbare personages, levels en speelmodi zijn nog niet bekendgemaakt. Wel kunnen we uit een eerdere trailer opmaken dat de mobiele versie van Apex Legends eigen modi zal bevatten. Zo zou de game onder andere een 'mini royale'-modus krijgen. Ook heeft de mobiele game eigen events.

De game werd al in 2020 aangekondigd en begin dit jaar is de game al getest in een aantal landen in Azië met een beperkt aantal spelers. De mobiele versie staat los van Apex Legends voor pc en consoles. De originele game verscheen in 2019 en kreeg deze week nog een grote update met onder andere een nieuw personage om mee te spelen.

Uit een financieel rapport van EA dat dinsdag is gepubliceerd, blijkt dat Apex Legends sinds release goed is voor 2 miljard dollar net bookings. EA verwacht dat de release van Apex Legends Mobile voor meer financiële groei gaat zorgen in het komende jaar.