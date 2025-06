Electronic Arts annuleert Battlefield Mobile en stopt met Apex Legends Mobile

EA staakt de ontwikkeling van de mobiele versies van Battlefield en Apex Legends. Apex Legends Mobile is daarom vanaf 2 mei niet meer te spelen. Deze spelers krijgen geen geld terug. Battlefield Mobile had rond deze tijd moeten verschijnen.

"Na de sterke start van Apex Legends Mobile, begon de content pipeline onder onze lat voor kwaliteit en kwantiteit te liggen", schrijft Electronic Arts. De uitgever zegt maandenlang met de ontwikkelaar te hebben gewerkt om dit te kunnen verbeteren, maar beide partijen zeggen nu toch dat de ontwikkeling moet worden gestaakt. "Hoewel dit teleurstellend is, zijn we trots op de game die we hebben uitgebracht", aldus de uitgever.

Respawn en het Apex Legends-team blijven volgens EA geloven in mobile games en sluiten nieuwe mobile games niet uit. Apex Legends Mobile is vanaf 2 mei echter niet meer te spelen. De game is nu al niet meer te downloaden via appwinkels en spelers kunnen ook geen geld uitgeven aan het spel. EA zegt spelers geen geld terug te geven. De mobiele game verscheen in mei vorig jaar.

EA zegt daarnaast de ontwikkeling van Battlefield Mobile te staken, om 'beter te kunnen focussen op de visie voor de franchise en om aan de verwachtingen van spelers te kunnen voldoen'. In mei vorig jaar zei EA dat het spel rond de afgelopen jaarwisseling zou kunnen verschijnen. De game werd sinds september 2021 bij spelers getest.