Met een prepaid simkaart mag je geen Overwatch 2 spelen. Hoe zit dat?

De games Overwatch 2 en Call of Duty: Modern Warfare 2 eisen van een aantal van hun spelers dat ze een mobiel telefoonnummer toevoegen aan hun Battle.net-account voordat ze daadwerkelijk mogen gamen. En: het mag geen prepaid of voip-nummer zijn.

Het telefoonnummer wordt gebruikt voor tweetrapsauthenticatie via sms en andere functies om een account uit handen van malafide hackers te houden, zegt Activision-Blizzard, het bedrijf achter de twee games. Daarnaast kan het bedrijf hiermee gebruikers beter in kaart brengen. Als een speler verbannen wordt voor cheating of smurfing, kan zijn account op de zwarte lijst worden gezet en zijn telefoonnummer ook. In de immer escalerende wapenwedloop tussen cheat- en anticheatmakers is dit voor laatstgenoemden, en voor onschuldige spelers, een welkome toevoeging. Cheaters zijn een vervelend probleem in multiplayergames, waarbij de rest van de spelers op een server meteen op zoek mag naar een ander potje, tenzij er een vote kick-optie is. Opvallend: onderaan de supportpagina hierover spreekt Activision zichzelf tegen door te zeggen dat prepaid nummers ‘misschien’ niet werken met de 2fa-sms-berichten. Daarover lees je verderop in dit stuk meer.

De kosten van een postpaid abonnement zijn op het moment van schrijven minimaal 6 euro per maand, aldus Mobiel.nl. Voor veel tweakers en wellicht mensen in het algemeen betekent dit vermoedelijk geen aardverschuiving; dat mobiele abonnement was er al. We leven echter in economisch gure tijden; de inflatie bereikt hoogten die we in decennia niet hebben gezien en dat is te merken aan bijvoorbeeld de animo voor voedselbanken. Voor wie maar moeilijk zijn of haar eten of de verwarming van het huis kan betalen, is het een denkbare optie om over te stappen van postpaid telecomdiensten naar prepaid om wat geld uit te sparen.

Critici noemen dat zelfs ‘straf krijgen omdat je arm bent’ Dat is waar je de schoen kunt zien wringen. Het gaat hier dus om gratis multiplayergames. Bij Modern Warfare 2 wordt de telefoonnummereis ingesteld omdat spelers anders diezelfde eis bij gratis zustergame Call of Duty: Warzone kunnen omzeilen. Voor sommigen zijn de games dus stiekem tóch niet gratis speelbaar vanwege hun anticheatbeveiliging. Critici noemen dat zelfs ‘straf krijgen omdat je arm bent’.

Call of Duty: Warzone

Gebeurt dit vaker?

Overwatch 2 en Call of Duty: Modern Warfare 2 zijn niet de enige, hoewel er niet altijd even veel informatie over te vinden is. Voor een kleine round-up zijn we verschillende populaire multiplayergames langsgelopen. Fps-game Rainbow Six Siege vereist bijvoorbeeld een telefoonnummer voor ranked play en hoewel Ubisoft in zijn online documentatie over de game niet expliciet noemt dat het om een prepaid abonnement moet gaan, zijn er op bijvoorbeeld Reddit wel posts te vinden waarin geclaimd wordt dat gebruikers met prepaid nummers buitengesloten worden. Op vervolgvragen van Tweakers hierover heeft Ubisoft tot dusver niet geantwoord.

Update, 8 november: Ubisoft laat in een e-mail weten dat een mobiel nummer met een abonnement wel vereist is voor de ranked-spelmodus op pc, samen met tweetrapsauthenticatie via sms of app. Tweakers heeft Ubisoft gevraagd hoe het weet of een nummer prepaid is of aan een abonnement vastzit.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, ofwel PUBG, hanteert de eis sinds een tijd ook. Dit doet het voor ranked play en ‘afhankelijk van platform en regio’. Ook hierover zijn Redditposts te vinden waarin spelers claimen dat hun telefoonnummer niet geaccepteerd wordt omdat ze op prepaid zitten. Tweakers heeft Krafton, het bedrijf achter PUBG, eveneens vergeefs om nadere toelichting gevraagd.

De toernooimodus Clash in de populaire game League of Legends vereist ook een telefoonnummer. Ontwikkelaar Riot Games sluit voip-nummers daarvoor uit. De ontwikkelaar erkende verder zelf ook prepaid nummers geblokkeerd te hebben, maar stelde dat dat onbedoeld was.

Andere games die we langsliepen, maar die dergelijke eisen niet stelden, waren Apex Legends en Valorant. Team Fortress 2 vereist een telefoonnummer of een betaling voor toegang tot de competitive mode van de game en sluit voip-nummers uit, maar zegt niets over prepaid nummers. We konden ook geen klachten vinden over prepaid nummers die niet werkten bij deze game. Al met al lijkt Activision-Blizzard hierin tot op heden de voorhoede te vormen door expliciet te melden dat het geen prepaid nummers accepteert.

Kan dit normaal gaan worden?

Wellicht zal dit vaker gaan voorkomen. De trend op het gebied van anticheattechnologie is altijd om ingrijpender te worden. Een redelijke ingrijpende methode om valsspelers te weren uit een multiplayergame is via een hardware-ID-ban. Daarbij worden zaken als serienummers van onderdelen en het mac-adres van de netwerkhardware gebruikt om een vrij unieke vingerafdruk van een computersysteem te maken. Die wordt vervolgens in de multiplayerinfrastructuur van de game op de zwarte lijst gezet. Het probleem daarmee is alleen dat het kinderlijk eenvoudig is om software te vinden die dat kan spoofen.

Nog ingrijpender: tegenwoordig draait anticheatsoftware soms op kernelniveau, wat het proces enorm veel rechten verleent. Bedrijven als Electronic Arts, Riot Games en Activision doen dit al. Enerzijds geven ze daarmee gehoor aan gefrustreerde oproepen om meer te doen aan cheaters en anderzijds kan dit op kritiek rekenen van gebruikers die hun privacy en de veiligheid van hun systeem hoog in het vaandel hebben.

Geen enkele anticheatmethode is waterdicht en dat is ook niet noodzakelijk. Iedere cheater die wél met succes uit een online game geweerd wordt, is winst voor de aanbieders van die game. Net als bij de bovenstaande methoden is het zeer denkbaar dat dit inderdaad tot gevolg heeft dat een deel van de valsspelende gamers uit het veld geslagen wordt. De vraag is alleen of in dit geval de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Overwatch 2

Kán dit technisch gezien überhaupt?

Bij de vraag naar de technische mogelijkheden wordt het verhaal wat complexer. Tweakers nam contact op met Gerrie Spaansen, woordvoerder Telecom, Vervoer en Post bij de Autoriteit Consument en Markt. We vroegen hem of een game-uitgever het onderscheid tussen die verschillende soorten nummers wel kan maken. “Aan de telefoonnummers valt niet te zien of ze worden gebruikt voor voip, prepaid of postpaid”, aldus Spaansen, die daaraan toevoegt: “In Nederland kan de nummerhouder aan wie het telefoonnummer initieel is toegekend (de telecomonderneming), het mobiele nummer gebruiken voor het aanbieden van zowel postpaid als prepaid diensten. Daarnaast gaan nummers door nummergebruikers een eigen leven leiden door bijvoorbeeld nummerporteringen. Dat maakt het mogelijk dat een prepaid nummer overgezet wordt naar een postpaid en dat dan ook nog eens bij een andere provider.” 'Aan de telefoonnummers valt niet te zien of ze worden gebruikt voor voip, prepaid of postpaid'

Al met al kan dus geconcludeerd worden dat Activision-Blizzard in ieder geval in Nederland geen spelers zou moeten kunnen ‘straffen omdat ze arm zijn’. In het ergste geval moeten Nederlandse spelers een prepaid simkaart aanschaffen, wat in de goedkopere scenario’s eenmalig 5 euro kost.

Natuurlijk kan dezelfde vraag gesteld worden namens onze Belgische lezers. Daarvoor heeft Tweakers contact gezocht met het BIPT, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. Dit artikel wordt bijgewerkt met een eventueel antwoord van deze Belgische telecomautoriteit, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit zal afwijken van de Nederlandse situatie.

Update, maandag 31 oktober: de woordvoering van het BIPT laat aan Tweakers weten dat aan de hand van een mobiel nummer niet kan worden afgelezen of het gaat om een prepaid, postpaid of voip-nummer.

Om deze vraag te stellen voor landen buiten Nederland en België betekent al heel gauw dat we ons buitensporig veel werk op de hals halen met een minder relevant resultaat dan dat uit de twee landen. Wat wel duidelijk is, is dat de alomtegenwoordige mobile number portability een struikelblok vormt voor het uitzoeken van de aard van een telefoonnummer. De provider van een nummer valt nog wel te achterhalen met allerlei online tools en vervolgens zou die kúnnen vertellen of het om een prepaid of postpaid nummer gaat, maar we kunnen geen reden bedenken waarom een telco de privacy van zijn klanten op die manier zou aantasten.

Hoe denkt Activision-Blizzard dit dan alsnog te doen?

Tweakers heeft vragen over dit onderwerp ook aan de game-uitgever gesteld, maar die heeft daar niet op gereageerd. Wellicht heeft het bedrijf het momenteel druk met de overname door Microsoft. Een andere supportpagina van het bedrijf straalt toch echt een bepaalde zelfverzekerdheid uit over zijn capaciteit om prepaid en voip-nummers te blokkeren. Sterker nog, als het telefoonnummer in het verleden gebruikt is als prepaid of voip-nummer, zal Activision-Blizzard gebruikers óók niet helpen, zegt het.

Hoe kan het gamebedrijf dan tóch bepaalde spelers met prepaid dienstverlening buitensluiten? Een theorie is dat het bedrijf telecomproviders die alleen maar prepaid simkaarten uitgeven, blokkeert. In het Kotaku-artikel wordt bijvoorbeeld gesproken over een klant van Cricket Wireless. Dat is een Amerikaanse telco die aan die omschrijving voldoet. Dat zou dan inderdaad een relatief werkbare methode zijn om bepaalde prepaid telefoonnummers te weren. Online klagen meer Cricket-klanten daarover.

Wie echter op dit punt kritisch naar de strategie van Activision-Blizzard kijkt, ziet dat dit een flink gat in de verdediging van het bedrijf zou vormen. Telecomproviders die voip- en prepaid diensten aanbieden en die tóch door de verdediging van Activision-Blizzard heen komen, worden al uitgebreid gedeeld in de reacties onder de Redditpost waarnaar we hierboven hebben gelinkt. Cheaters zijn misschien niet de geliefdste mensen, maar dom zijn ze niet. Ze zullen inmiddels wel doorhebben dat je in ieder geval niet bij een telco moet gaan zitten die alleen maar prepaid simkaarten biedt, maar dat prepaid simkaarten op zichzelf geen probleem hoeven te vormen. Het te verwachten resultaat van deze maatregel lijkt dus dat cheaters zich aanpassen en dat sommige legitieme spelers er als enigen de dupe van worden.