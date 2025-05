Overwatch 2 gebruikt sms-verificatie en voicechatanalyse tegen storende spelers

Blizzard introduceert een nieuw beveiligingssysteem in Overwatch 2 genaamd Defense Matrix waarbij onder meer audiotranscriptie gebruikt wordt om vervelende spelers op te sporen. Daarnaast verplicht de ontwikkelaar voortaan sms-verificatie van een account.

Omdat Overwatch 2 een free-to-playgame wordt moet Blizzard naar eigen zeggen extra maatregelen nemen tegen gamers die andere spelers lastigvallen. Het nieuwe Defense Matrix-initiatief, vernoemd naar het schild van personage D.VA, breidt onder meer het bestaande machinelearningsysteem uit om volgens Blizzard valsspelers en vervelende spelers beter geautomatiseerd op te kunnen sporen.

Naast de analyse van het aantal reports en andere statistieken gebruikt Blizzard straks een transcriptie van de voicechat, mits deze tijdens een game gerapporteerd wordt door andere spelers. Blizzard benadrukt dat de spraakfragmenten slechts eventjes bewaard worden om van audio naar tekst omgezet te worden. Deze tekst wordt vervolgens met een tool geanalyseerd voor storend gedrag. Binnen dertig dagen wordt ook het tekstbestand verwijderd.

Verder verplicht Blizzard sms-verificatie van een account, ongeacht op welk platform de speler speelt. Gebruikers kunnen slechts één telefoonnummer koppelen aan een account en dat nummer kan slechts voor één account gebruikt worden. Bepaalde typen nummers, waaronder internet- en pre-paid-nummers, kunnen niet voor verificatie gebruikt worden. Volgens Blizzard is het koppelen van een telefoonnummer zowel bedoeld ter beveiliging van een account, als voor het weren van eerder verbannen spelers doordat zij niet zomaar een nieuw account aan kunnen maken.

Om kwaadwillende spelers te ontmoedigen en nieuwe spelers te helpen, introduceert Blizzard daarnaast de First Time User Experience. Een nieuw account krijgt in eerste instantie slechts beperkt toegang tot gamemodi, voicechat en bepaalde heroes; beperkingen die opgeheven worden naar mate degene meer speelt. Een belangrijke eigenschap van deze beperking is de blokkering van de Competitive-gamemodus totdat een spelers tenminste vijftig potjes in Quick Play heeft gewonnen. "Ftue is een investering omdat het tijd kost om gameplayfuncties te ontgrendelen", schrijft Blizzard.

Tot slot zijn er nog enkele andere maatregelen onder het Defense Matrix-programma aangekondigd. Endorsements uit Overwatch zijn in het vervolg weer van de partij, maar er is nu nog maar één categorie waarin spelers elkaar kunnen complimenteren. Iemand met een hoog Endorsement-niveau krijgt daar een beloning voor, namelijk XP voor de Battle Pass. Verder is het spelerslevel voor een potje Competitive niet meer te zien om vooroordelen te voorkomen. Ook is de algemene chat in het menu uit de game gehaald en kunnen spelers dankzij het pingsysteem de game ook spelen zonder in voicechat te hoeven communiceren.

Overwatch 2 komt op 4 oktober als free-to-playgame uit voor de pc, Xbox, PlayStation en Nintendo Switch. Kort daarvoor wordt de stekker uit de originele game getrokken.