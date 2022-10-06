Braziliaanse waakhond keurt overname Activision-Blizzard door Microsoft goed

De Braziliaanse concurrentiewaakhond heeft de overname van Activision-Blizzard door Microsoft goedgekeurd. In het geval dat bepaalde Activision-Blizzard games, zoals Call of Duty, exclusief voor Xbox zouden verschijnen, zou dit niet marktverstorend werken.

De Braziliaanse Administrative Council for Economic Defense, kortweg CADE, deelde zijn oordeel mee in een rapport. Daarin staat de visie van de waakhond te lezen over exclusieve games op de gamemarkt en over de rol van exclusieve titels bij Sony en Microsoft. "Exclusieve games zijn een maatstaf wat betreft competitie op de gamemarkt, en zeker tussen Microsoft en Sony", klinkt het. “Geen van die twee bedrijven hebben tot nu toe echter een exclusieve game ontwikkeld of uitgebracht die de economische balans in een bepaalde richting deed kantelen", aldus CADE. Exclusieve games zijn volgens CADE ook minder populair en minder winstgevend in vergelijking met third-party-AAA-games die op beide platformen beschikbaar zijn.

De concurrentiewaakhond verwijst in haar oordeel ook naar de Japanse gamefabrikant Nintendo. "Nintendo rekent niet op games van Activision-Blizzard om competitief te zijn op de gamingmarkt", klinkt het. Daartegenover stelt de Braziliaanse waakhond dat Sony een sterk merk is dat al decennialang ervaring heeft in de sector, een van de grootste aantallen gebruikers heeft, over een robuste gamecatalogus beschikt, exclusieve titels in haar catalogus heeft en ook partnerships met andere uitgeverijen onderhoudt. Sony zou volgens CADE in staat zijn om competitief te blijven in de gamemarkt, ook al zou het bedrijf toegang kunnen verlenen tot games van Activision-Blizzard. De waakhond geeft tot slot ook een woordje uitleg over haar eigen positie in dit verhaal want volgens de organisatie dient ze enkel de belangen van de Braziliaanse consument te beschermen en niet die van een bepaald bedrijf.

De Braziliaanse Administrative Council for Economic Defense is wereldwijd de tweede concurrentiewaakhond die de overname van Activision-Blizzard door Microsoft goedkeurt. Eerder had de concurrentiewaakhond van Saudi-Arabië ook al groen licht gegeven voor de overname. In Europa wil de Europese Comissie de overname uitgebreid onderzoeken. Ook de Britse marktautoriteit CMA wil een diepgravend onderzoek starten.

Microsoft kondigde begin 2022 aan Activision-Blizzard te willen overnemen voor 68,7 miljard dollar. Als de deal doorgaat, wordt het de grootste overname uit de game-industrie en de duurste acquisitie van Microsoft ooit. Beide bedrijven wachten op goedkeuring van wereldwijde instanties en vermoeden dat de deal in 2023 rond zal zijn.

Een van de grootste titels in de catalogus van Activision-Blizzard is Call of Duty. Kort na het nieuws van de potentiële overname van Microsoft, verklaarde Microsoft-topman Phil Spencer dat hij het spel op PlayStation beschikbaar wil houden en dat Microsoft de bestaande overeenkomsten wil respecteren. Persagentschap Bloomberg ontdekte dat Sony een overeenkomst heeft om nog drie Call of Duty-games op PlayStation-consoles te brengen.

Activision Blizzard Microsoft

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-10-2022 10:30 113

06-10-2022 • 10:30

113

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Reacties (113)

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MeNTaL_TO 6 oktober 2022 10:42
Denk ik dat snel bekend gaat worden dat Sony EA overneemt en dat EA sport spellen niet meer op de Xbox uit zullen komen indien CoD niet meer op de PS zullen uitkomt..
Ik snap sowieso niet dat mensen shooters op een console kunnen spelen, is denk ik meer mijn probleem, kan niet snel genoeg mikken met een controller.
Xander.M @MeNTaL_TO6 oktober 2022 10:52
"Denk ik dat snel bekend gaat worden dat Sony EA overneemt"
Sony heeft niet Microsoft geld, acht de kans zeer klein.

Activision blizzard is ook ietsje meer dan CoD. Diablo, Star/warcraft, Crash Bandicoot,Spyro,Overwatch, candy crush etc. Ze hebben 30+ ip's
Cergorach
@Xander.M6 oktober 2022 11:15
De winst van MS is ~7x dat van Sony, dus inderdaad niet MS geld. Maar EA heeft een MarketCap van ~$35 miljard (marktwaarde van de aandelen), Sony is ongeveer 2.5x dat waard, gezien andere overnames van bedrijven maakt dat een overname van EA door Sony niet onmogelijk. EA is ongeveer de helft waard van Activision/Blizzard, dus is er ook niet bijna $70 miljard nodig om het over te nemen...

Verder verwacht ik eerder issues met een EA overname als men gaat rotzooien met de sports titles, dat zal eerder marktverstorend zijn... Niet dat me iets dergelijks boeit als sportspelletjes op een console, maar legioenen wel, veel meer dan een CoD verwacht ik...
VonDudenstein @Cergorach6 oktober 2022 11:37
Ja dit 100%. Er zijn zoveel mensen die enkel hun console kopen voor een Fifa, NFL en hoe die dingen allemaal heten.

En Microsoft is natuurlijk een mosnter, met veel meer cash op zak (130 miljard?). Dat bekent niet dat Sony geen geld heeft (iets meer dan 20 miljard?). Ze hoeven EA niet niet in zn geheel cash af te rekenen, dus het zou vast wel kunnen. Maar laat ze vooral wegblijven van EA en als ze dan toch perse moeten kopen, doe dan studios die ook echt het maximale uit hun hardware gaan halen.

Liever dat die koopziekte in zn geheel stopt, want intussen is Tencent ook wakker geworden. En die zijn al de grootste.

De enige die lekker in een hoekje een djonko rookt terwijl de rest koopt wat ze kunnen is Nintendo. Die voor zo'n klein game bedrijfje toch nog ergens 15 miljard hebben liggen :P

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 24 juli 2024 15:58]

Lekker Ventje @VonDudenstein6 oktober 2022 12:08
Als Tencent al de grootste is zullen ze niet zo snel goedkeuring krijgen bij een aankoop van een uitgever of ontwikkelaar.
supersnathan94
@Lekker Ventje6 oktober 2022 14:33
Van wie? Tencent is een Chinese corporate. Ik denk niet dat die op enig moment ook maar iets van boodschap hebben aan enige vorm van tegenstribbelen van een westers land.

Het is een van de grootste bedrijven ter wereld (top10) dus is in principe alles wat ze kopen direct al een probleem.
loki504 @supersnathan946 oktober 2022 15:21
Daar vergis je je flink in. Tencent wil juist van de Chinese bemoeienissen af. En meer richting het westen trekken. Wat wel mee telt is dat ze geen eigen platform hebben. En dus minder snel tegengas krijgen.
supersnathan94
@loki5046 oktober 2022 15:41
Dat zal, maar juist daarvoor moeten ze dus wel voet aan de grond krijgen wat ze waarschijnlijk gewoon doen door er geld tegenaan te gooien in de vorm van acquisities.

En zelfs zonder de Chinese bemoeienis, waarom zouden ze luisteren? Ik zie ook nog steeds niet zo goed in waarom een partij als de Braziliaanse ACM hier nou wat over te zeggen heeft.

Als Brazilië het niet goedkeurt… wat dan? Verkoop verbod? En wat voor invloed heeft dat dan?
Richo999 @supersnathan946 oktober 2022 17:45
Geen goedkeuring betekent eigenlijk dat de Braziliaanse markt afgesloten word voor bepaalde zaken van Microsoft. Als ze hatelijk gaan doen word al gerelateerde IP door de acquisitie niet verkocht in Brazilië of erger geen Xbox meer (dit gaat uiteraard erg ver).
Brazilië is toch kleine 210.000.000 inwoners.
supersnathan94
@Richo9996 oktober 2022 19:32
Nee maar als tencent dit zou doen zeg maar.

Voor MS is het ws wel een domper, maar aan de andere kant ligt waarschijnlijk half Brazilië plat als dingen als Azure, office en windows niet meer verkocht mogen worden dus zo ver zal het ook niet gaan.
Wolfos
@Xander.M6 oktober 2022 12:14
De meeste van die studios werken sinds 2021 als support studio aan Call of Duty, dus heel veel meer is het tegenwoordig niet. Alleen Blizzard heeft dus nog WoW, Diablo en Overwatch.
gerrit-jan83 @Wolfos6 oktober 2022 14:08
Dat klopt maar het zijn wel 16 studios die micro nu kan in zetten hoe ze willen, en daar gaat het micro om de vele studios en de ips die ze hebben
loki504 @Wolfos6 oktober 2022 15:23
En vergeet King niet met CandyCrush die harken toch even 100 million dollar per maand binnen....
Idleidol89 @Xander.M6 oktober 2022 15:03
Sony’s strategie is om ‘kleinere’ studio’s te kopen waar ze potentie in zien om die vervolgens te laten incuberen. Dat is tot nu toe erg slim geweest en het werkt ook. Toen ze insomniac kochten was dat al een flinke uitgave voor hun standaarden. Maar de eerste grote uitzondering is bungie, die kunnen toch echt hun eigen boontjes wel doppen. Ze gaan dus ook wel mee in steeds grotere aankopen EA… dat is toch wel een ander kaliber. Hoewel, de tijden veranderen. Ik zag microsoft ook Activision Blizzard King niet kopen..
jazzozo @MeNTaL_TO6 oktober 2022 11:11
Zeer onwaarschijnlijk. Sony heeft hun baseball franchise MLB The Show verplicht multiplatform moeten maken, gezien het de enige fatsoenlijke baseball game op de markt is.

Nu wil ik Fifa/EA Sports FC nou niet per sé goed noemen, maar eFootball is al helemaal een lachertje.
VonDudenstein @jazzozo6 oktober 2022 11:24
Nu wil ik Fifa/EA Sports FC nou niet per sé goed noemen, maar eFootball is al helemaal een lachertje.
Dat is wel een recent probleem natuurlijk. PES was op bepaalde vlakken een hele goede game.
Bij voetbal is het altijd gezeik geweest met die licenties. Dat heeft fundamenteel ook weinig met de games te maken, maar gewoon ordinair geld. Daar is EA niet vies van.

Verder met je eens hoor. Ik denk ook dat Fifa, net als een Street Fighter (wat er met 5 zagen) nooit exclusief moet gaan. Dit type games (er wellicht geldt dat voor bijna alle multis) hebben gewoon een grote doelgroep nodig om 'een ding' te blijven.
supersnathan94
@VonDudenstein6 oktober 2022 14:34
En het geld wordt ook niet verdient aan het platform waar het op draait maar aan de microtransacties. Fifa is helemaal niet gebaat bij exclusives.
VonDudenstein @supersnathan946 oktober 2022 14:41
Nee absoluut. Dit soort games moeten het hebben van een zo groot mogelijk bereik om hun goksysteem overal de strot in te rammen. Exclusiviteit heeft daarin 0,0 toegevoegde waarde. En om het maximale uit een specifiek platform te halen voor de fidelity? Nah.. denk het ook niet Voetbal games zien er altijd uit alsof ze 2 generaties achterlopen.
supersnathan94
@VonDudenstein6 oktober 2022 15:19
Neuh. Dit soort games is veel meer op gameplay en matchmaking dan daadwerkelijk physics en graphics.

Player teleportation is ook nog steeds een ding.
amoi @MeNTaL_TO6 oktober 2022 11:17
Denk ik dat snel bekend gaat worden dat Sony EA overneemt en dat EA sport spellen niet meer op de Xbox uit zullen komen indien CoD niet meer op de PS zullen uitkomt..
Ach aan EA heb ik toch niet veel. Maar dan nog, Phil Spencer heeft vaker gezegd voor de gamer te zijn en niet zo zeer voor het platform en tot nu toe voegen ze daad bij het woord. Ik denk dat de exclusives wel mee valt. Daarnaast zou ik meer twijfelen over een Sony overname gezien Sony een groter markt aandeel heeft in de game industrie. Microsoft wordt met deze overname niet groter dan Sony.
Ik snap sowieso niet dat mensen shooters op een console kunnen spelen, is denk ik meer mijn probleem, kan niet snel genoeg mikken met een controller.
Ik speel meeste spellen op hoge sensitivity met controller, Halo speelt ruk want die kan niet hoger en nog voelt het als stroop. Daarnaast zijn er ook spellen zoals COD die je dan met muis en toetsenbord kan spelen.
Polderviking @MeNTaL_TO6 oktober 2022 11:40
Ik snap sowieso niet dat mensen shooters op een console kunnen spelen, is denk ik meer mijn probleem, kan niet snel genoeg mikken met een controller.
De grap is natuurlijk dat in de basis iedereen dezelfde "handicap" heeft.
Dus het maakt geen drol uit dat het trager speelt zolang je als console gamer niet op dezelfde servers zit als pc gamers.

Op een console is het speelveld in de basis vlakker dan op de PC, waar mensen honderden of zelfs duizenden euro's tegen hardware aan kunnen gooien die ze voordelen geeft gaat het bij consoles meer om je skills op de hardware die iedereen heeft.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 15:58]

loki504 @Polderviking6 oktober 2022 12:50
En de cheaters zijn er een stuk minder. Voor mij juist de reden dat ik van PC naar console ben gegaan. En XS heeft K/M support (hoe goed dat werkt geen flauw idee).
himlims_
@MeNTaL_TO6 oktober 2022 10:45
Minder cheaters(!!) een aimbot, wallhack etc. Is op de pc was toegankelijker dan op console. Is zalig zonder hackers een fps. Hele reden dat ik nauwelijks nog op pc game.
Bananaman123124 @himlims_6 oktober 2022 11:09
Ik zie iedereen dat vaak zeggen. Ik denk dat ik dan gezegend ben met mindere vaardigheden en SBMM, ik speel regelmatig online shooters maar kom nooit tot zelden een cheater tegen.
MrMonkE @Bananaman1231246 oktober 2022 11:28
@MeNTaL_TO
Het lijkt me dat Sony het gewoon uit brengt op XBox als ze daar netto aan kunnen verdienen.


@Bananaman123124
Dan let je niet goed op.
Iedereen die boven je eindigt in de rankings: Allemaal cheaters.
Yes, Mr MonkE is the best. Best of the non cheaters, all the games all the time.
timmiefmedia @MrMonkE6 oktober 2022 11:39
Iedereen die boven je eindigt in de rankings: Allemaal cheaters.
?? Snap deze logica niet helemaal, lijkt erop dat je misschien gewoon niet zo goed bent in games en daardoor denkt dat elke top5 van de scoreboard cheat. Ik speel veel BF games en sta bijna elke game top5 in een lobby van 64 of 128 spelers, ik ben dus blijkbaar volgens jouw logica een cheater.

Maar goed, ja er zitten soms cheaters bij. Dat heb je bij elke game wel is. Maar om zulke logica te is complete onzin.
MrMonkE @timmiefmedia6 oktober 2022 11:43
Nee, je snapt de logica inderdaad niet.
Door iedereen die beter dan mij is weg te zetten als cheater wordt ik de beste.
Het is een grapje. Maar die mogen niet op Tweakers.net.
timmiefmedia @MrMonkE6 oktober 2022 11:44
Ah op die fiets, dan heb ik niks gezegd :P
kuijerlattie @MeNTaL_TO6 oktober 2022 11:13
Ik speel af en toe shooters op console, zit met hetzelfde probleem dat ik niet heel goed kan mikken met een controller (ingame, in het echt maai ik zo iets van de kast met een controller :+ ). Call of duty heeft echter sinds een paar versies de optie om met muis en toetsenbord te spelen op console. Dit is samen met de gpu schaarste voor mij de reden geweest dat ik een Xbox series X heb gehaald. Kvm switch tussen pc, Xbox en kb+m gezet en toen kon ik warzone en black ops cold war spelen op redelijke grafische instellingen zonder mijn gtx970 meteen te moeten upgraden.
silf @MeNTaL_TO6 oktober 2022 11:43
Ik snap sowieso niet dat mensen shooters op een console kunnen spelen, is denk ik meer mijn probleem, kan niet snel genoeg mikken met een controller.
Muis en toetsenbord heeft ook mijn voorkeur, maar als iedereen controller gebruikt is het speelveld gelijk.
rejer @MeNTaL_TO6 oktober 2022 11:57
Ah ja, daarom krijg je EA play bij de MS Gamepass.
nedius004 @MeNTaL_TO6 oktober 2022 12:14
Ik zie eerder Tencent EA kopen.
Wolfos
@nedius0046 oktober 2022 12:36
Ik denk dat EA daar niet voor zal gaan. Ze lijken vooral te mikken op overname door een Amerikaans bedrijf. Ze hebben gesprekken gehad met Apple, Disney en NBCUniversal.
Niet meteen de meest logische partijen, maar wel Amerikaans.
nedius004 @Wolfos6 oktober 2022 14:12
Als ze Amerikaans willen dan moeten ze gaan voor Xbox. Sinds dat Sony PlayStation niet Amerikaans is.
Wolfos
@nedius0046 oktober 2022 14:18
Ik vermoed dat die overname niet goedgekeurd zou worden. Een EA overname door Sony of MS zou enorm marktverstorend werken. Activision haalt het gros van z'n omzet uit mobile games, terwijl EA misschien wel de grootste speler is op de consolemarkt.

De klachten van Sony concentreren zich dan ook volledig op Call of Duty. Voor de rest heeft Activision niet zoveel meer op consoles.
EA daarentegen heeft EA Sports, Battlefield, The Sims, Bioware, Codemasters, Star Wars... Met EA erbij heeft Microsoft dus haast een monopolie op shooters, sportgames en racegames.

Daarnaast nog een belangrijke denk ik: EA games staan al op Game Pass.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 15:58]

Caayn @nedius0046 oktober 2022 14:29
offtopic:
Sony is nog Japans maar PlayStation is al een aantal jaar "Amerikaans" met het globale hoofdkantoor in San Mateo, Californië.
Bulls @MeNTaL_TO6 oktober 2022 12:48
En het erge is je wordt ook nog gemixt met pc spelers. In de mw2 beta zag je dat duidelijk. Je kan dan wel weer muis en toetsenbord aan de ps prikken.
zlpsycho @Bulls6 oktober 2022 13:09
Dat was ook het probleem bij MW2019. Je kon crossplay niet uitzetten in groundwar 8)7 Ik ga niet gamen tegen pc spelers.
SirBlade @zlpsycho6 oktober 2022 14:43
Wen er maar alvast aan. Microsoft zal aanvoeren "Crossplay is een integraal onderdeel van game xyz" en vervolgens mag Sony kiezen tussen de titel weigeren of crossplay toestaan. Als ze weigeren gaat de PS steeds meer belangrijke games missen. Als ze toestemmen wordt exclusiviteit en de walled garden steeds moeilijker. Beide opties maken de PS op lange termijn minder interessant.
Bulls @SirBlade6 oktober 2022 17:09
Als Microsoft nu eens serieus naar gyro ondersteuning gaat kijken op hun controllers zal het ook eerder mainstream worden. En dan bedoel ik niet de gyro van Resident Evil 8 maar die van bijvoorbeeld Days Gone
zlpsycho @MeNTaL_TO6 oktober 2022 13:06
Ik ben van goeie PC gamer naar console gegaan. Ik kan nu niet meer overweg met M&K. Alleen nog met controller. Alles went.
Freakiebeakie @MeNTaL_TO6 oktober 2022 13:26
Dat kan je wel leren, ik kon het ook nooit maar speel nu soms potjes fortnite met mijn kids en ben er nu redelijk goed in. Je moet even door krijgen hoe die aim assist zijn werk doet en hoe je daar je voordeel mee kan doen, als je dat doorhebt is het echt goed te doen.
LockeNL @MeNTaL_TO6 oktober 2022 17:03
Dat kan sony niet
LOTG 6 oktober 2022 10:49
Ik begrijp dat gehamer op Call of Duty niet. Als je doet als of je hele bestaansrecht van je console afhangt van 1 third party spel dan zou ik mij toch eens afvragen wat je voor de rest dan bied.

Daarnaast vraag ik mij af hoe je met een stalen gezicht kunt zeggen dat exclusiviteit slecht is voor de spelers als je nota bene een overeenkomst hebt om voor dat spel exclusieve content op jou platform te krijgen? En je dat voor meer spellen hebt?

En je net Bungie hebt overgenomen, die waarschijnlijk Playstation exclusive dingen gaat krijgen los van wat je in de toekomst gaat doen.

En volgens mij heeft Sony zich zelf meermaals gepositioneerd als de marktleider in console gaming.

Edit:
Nog even vergeten dat Sony zich comfortabel genoeg in zijn dominate positie vind om zowel de prijs voor de software als de prijs voor de hardware te verhogen. Zowel Nintendo als Microsoft hebben dit niet gedaan.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 24 juli 2024 15:58]

sohus @LOTG6 oktober 2022 15:05
Switch heeft geen Call of Duty dus is al bewezen dat het onjuist is want is meest verkochte platform.
Richo999 @sohus6 oktober 2022 17:37
Nintendo heeft ook een andere doelgroep dan Sony en Microsoft. Je kan mijns inziens ook Nintendo beter weglaten in dergelijke vergelijking.
Heb een PC en last gen Nintendo in huis historisch en dat bevalt prima. De PS en Xbox kunnen niet tippen aan een PC in welke vorm dan ook. De exclusives hebben mij nooit geboeid dus ook geen motivatie en ga geen console kopen voor 1 of 2 spellen per generatie.
Idleidol89 @Richo9996 oktober 2022 18:50
Nee juist niet, nintendo heeft zich weten te onderscheiden door zich te richten op een eigen doelgroep. Dat hebben ze zelfs zo sterk gedaan dat ze na snel, n64 en gamecube uit de race zijn gestapt om met concurrerende hardware te komen qua specs. Ondermaatse specs maar geweldige games, voor alle leeftijden. Zonder call of duty, zonder waardige Fifa. De waakhond zegt nu dus terecht, zij kunnen het dus Sony kan het ook zonder. Ze kunnen het jammer vinden maar het is niet slecht voor de concurrentie. En daarom moet je nintendo dus wel meenemen als je deze deal bekijkt.
jangel @sohus6 oktober 2022 16:02
Ja eens. Ik snap dat Sony hier bezwaar tegen heeft, maar op een gegeven moment zul je een andere strategie moeten kiezen. De Nintendo-methode, goede first party titels uitbrengen, waar gamers je console voor kopen en de gemiddelde mainstream gamer negeren. De reden dat naast mijn Xbox, ik ook een Switch in huis heb.

[Reactie gewijzigd door jangel op 24 juli 2024 15:58]

Verwijderd @LOTG6 oktober 2022 15:34
Nog even vergeten dat Sony zich comfortabel genoeg in zijn dominate positie vind om zowel de prijs voor de software als de prijs voor de hardware te verhogen. Zowel Nintendo als Microsoft hebben dit niet gedaan.
Dat Nintendo en Microsoft de prijs niet verhogen begrijp ik volkomen, waarbij Nintendo redelijk oude hardware aanbied waar ze al jaren meer dan voldoende winst op maken. Microsoft is de onderliggende partij en probeert marktaandeel te "kopen", dus dat is logisch dat zij het verlies pakken en hierdoor wellicht iets meer marktaandeel kunnen kopen. Die verliezen zijn natuurlijk allemaal ingecalculeerd, Microsoft heeft natuurlijk ook een veel grotere zak met geld die ze kunnen gebruiken.
Ik begrijp dat gehamer op Call of Duty niet. Als je doet als of je hele bestaansrecht van je console afhangt van 1 third party spel dan zou ik mij toch eens afvragen wat je voor de rest dan bied.
Volgens mij geeft Sony nergens aan dat het bestaansrecht van 1 game afhangt. Echter zijn er wel games op de markt die voor veel mensen bepalend zijn welke console ze nemen. Games zoals Fifa en COD zijn daar heel belangrijk in. Als Microsoft nu ineens 1 van die games koopt moet je je afvragen als overheid of je op deze manier de markt wil laten bewegen. Als ze hier akkoord voor geven, dan ligt er wellicht de weg vrij voor Microsoft om ook Fifa te kopen. Dit is wel heel erg bepalend voor een markt waarin wij zitten. Net zoals dat GTA een bepalende game is.
Daarnaast vraag ik mij af hoe je met een stalen gezicht kunt zeggen dat exclusiviteit slecht is voor de spelers als je nota bene een overeenkomst hebt om voor dat spel exclusieve content op jou platform te krijgen? En je dat voor meer spellen hebt?
Die exclusiviteit die Sony heeft stelt toch vrij weinig voor? Een paar dagen eerder een BETA of een extra map. Maar het zijn geen deals die heel schokkend zijn.
En je net Bungie hebt overgenomen, die waarschijnlijk Playstation exclusive dingen gaat krijgen los van wat je in de toekomst gaat doen.
Daar is wel uitgesproken dat Destiny een multiplatform game blijft.
En volgens mij heeft Sony zich zelf meermaals gepositioneerd als de marktleider in console gaming.
Dat zijn ze ook, betekent nog steeds niet dat de andere partij daarom alles maar kan overnemen. En daar zijn de waakhonden voor om hier een beslissing over te nemen.
LOTG @Verwijderd6 oktober 2022 15:58
Dat Nintendo en Microsoft de prijs niet verhogen begrijp ik volkomen, waarbij Nintendo redelijk oude hardware aanbied waar ze al jaren meer dan voldoende winst op maken. Microsoft is de onderliggende partij en probeert marktaandeel te "kopen", dus dat is logisch dat zij het verlies pakken en hierdoor wellicht iets meer marktaandeel kunnen kopen. Die verliezen zijn natuurlijk allemaal ingecalculeerd, Microsoft heeft natuurlijk ook een veel grotere zak met geld die ze kunnen gebruiken.
Dat is wat ik zeg, Sony kan het zich permiteren de prijzen van alles omhoog te gooien.
Dat zijn ze ook, betekent nog steeds niet dat de andere partij daarom alles maar kan overnemen. En daar zijn de waakhonden voor om hier een beslissing over te nemen.
Als Microsoft nu ineens 1 van die games koopt moet je je afvragen als overheid of je op deze manier de markt wil laten bewegen.
Dat klinkt nogal tegenstrijdig. Waakhok zegt is prima, jij trekt dat die beslissing in twijfel.
Die exclusiviteit die Sony heeft stelt toch vrij weinig voor? Een paar dagen eerder een BETA of een extra map. Maar het zijn geen deals die heel schokkend zijn.
Of complete game modes waar best wel wat over te doen was.
Sony geeft hier best wel wat geld aan uit, dat doen ze niet omdat ze hun klanten zo lief vinden.
Daar is wel uitgesproken dat Destiny een multiplatform game blijft.
Daar kon ik geen bron van vinden, alleen Destiny 2 wat in 2024 zijn laatste expansion krijgt.
Volgens mij is er evenveel garantie gegeven voor toekomstige spellen als Microsoft met COD.
Volgens mij geeft Sony nergens aan dat het bestaansrecht van 1 game afhangt. Echter zijn er wel games op de markt die voor veel mensen bepalend zijn welke console ze nemen. Games zoals Fifa en COD zijn daar heel belangrijk in.
Nee Sony zegt dat niet, maar je zegt wel bijna even veel met je argument.

Ik denk dat het wijzen naar Nintendo een erg goed argument van de waakhond is. Die krijgt geen COD en een waardeloze FIFA versie.
Als die spellen zo belangrijk zijn, en een waakhond hier naar moet kijken, zouden ze dan niet ook verplicht op de Switch uit moeten komen? En zijn EA en Activision nu verplicht die spellen altijd op beide consoles uit te brengen, ook als ze zelfstandig blijven?
Wolfos
@LOTG6 oktober 2022 12:27
De bestverkochte console in de VS is al jaren degene waarop Call of Duty word geadverteerd. Microsoft kan hiermee dus de thuismarkt voor zich winnen.

Ze zouden bijvoorbeeld in 2023 de PS4 en Xbox One kunnen laten vallen. Die CoD fans gaan dan massaal een next-gen console halen. Zorg ervoor dat er een voordelige bundel is met Call of Duty en een Xbox + gigantische marketingcampagne en dan denk ik dat ze binnen een jaar marktleider zijn in de VS.

Dan kan er wel een PS5 versie zijn, maar $300 voor een console + Call of Duty kan Sony niet aan tippen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 15:58]

zlpsycho @LOTG6 oktober 2022 13:12
Er zijn maar 2 grote shooters. Cod en battlefield. Dus als je 1 weghaalt blijft er niks meer over.
Seth_Chaos @zlpsycho6 oktober 2022 13:40
Dat zijn geen grote shooters. De grote shooters zijn PUBG en Crossfire. Met ieder een miljard geregistreerde accounts. Het zijn hele bekende shooters met een lange geschiedenis, maar zeker niet de grootste.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 24 juli 2024 15:58]

zlpsycho @Seth_Chaos6 oktober 2022 14:39
pubg is battle royale. Dat telt niet als shooter. En crossfire is xbox en pc only.
ingmar75 @zlpsycho6 oktober 2022 14:50
Hoezo kan een battle royale geen shooter zijn?
Een spel kan onder meerdere labels vallen.
zlpsycho @ingmar756 oktober 2022 18:10
Shooter is voor mij. Doodgaan en respawnen. Battle royale zie ik als battle royale.

Maar ik heb het verkeerd geformuleerd. Ik bedoel shooters waar je kan respawnen.
LOTG @zlpsycho6 oktober 2022 15:28
Is Warzone niet de meest gespeelde Call of Duty?
En als die niet mee telt, zijn spellen als Destiny (Sony tegenwoordig) niet populair?
Of Borderlands?
gaskabouter 6 oktober 2022 10:42
Ik vraag me af of dit soort beslissingen nou gezien worden als jurisprudentie. Niet zelden zijn via verdragen dit soort besluiten rechtsgeldig voor hele regio's dus als de halve wereld straks akkoord is wat kan dan het argument van de EU nog zijn om iets anders te vinden?
Remzi1993 @gaskabouter6 oktober 2022 11:00
Meestal zijn de waakhonden van de US, EU, UK en zelfs Japan doorslaggevend en de andere niet, wat die markten leveren veel op voor multinationals en die andere markten zouden ze kunnen negeren als ze de kosten en baten berekenen. Daarom als bijvoorbeeld Japan niet akkoord ging met de merge van Nvidia en ARM het al niet doorging.
gaskabouter @Remzi19936 oktober 2022 11:13
Maar dat is vanuit het perspectief van de fuserenden, niet vanuit de overheden. Kan me voorstellen dat die niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden
Remzi1993 @gaskabouter6 oktober 2022 13:33
De EU heeft een van de strengste mededingingsrecht en wetten. De overige waakhonden kunnen dan wel akkoord gaan, maar als de EU niet akkoord is dan gaat het feestje niet door. Dat is zelfs in de geschiedenis al een aantal keren gebeurd dat men in de US akkoord ging en hier in de EU niet en dat het dan niet doorging. (Misschien was dat met de conceptfueie van Airbus en Boeing ofzo - kan geen voorbeelden uit me hoofd schrijven, vast wel op internet te vinden).
Groningerkoek @gaskabouter6 oktober 2022 11:11
Het argument van de EU kan zijn dat de markt en/of de positie die deze bedrijven hebben hier anders is en dat de overname op onze markt dus een andere invloed kan hebben dan in bijvoorbeeld Zuid-Amerika.
Iblies @gaskabouter6 oktober 2022 12:02
Dat is juist de insteek om bij andere landen “toestemming” te gaan vragen.

Divide and conquer terwijl er genoeg andere argumenten zijn zoals omzet.


In SA arabië zijn veel games gecensureerd en in Brazilië is er heel veel armoede en heeft MS een minimale omzet.
Ik ga er dan van uit dat er het een en ander aan lobbywerk achter zit.


Microsoft zou zich logischerwijs eerst zorgen moeten maken om de VS en EU en daar in conclaaf moeten gaan.
911GT2 6 oktober 2022 10:42
Kan iemand mij uitleggen waarom ieder land deze overname apart moet goedkeuren? Ik snap oprecht niet wat de regulering hierin is, moeten alle landen waarin ze actief zijn akkoord gaan?

Dat voelt als iets wat bijzonder corruptie gevoelig is?
Verwijderd @911GT26 oktober 2022 10:50
Als een land niet akkoord gaat dan kunnen de producten daar niet meer verkocht worden. Daarom is het belangrijk dat elk land akkoord geeft. Maar je hebt zeker een punt wat betreft dat het corruptie gevoelig is. Brazilië staat bijvoorbeeld in de top 10 van meest corrupte landen ter wereld.

Al gaat de uitkomst van de EU en UK waarschijnlijk heel anders zijn. Aangezien die een heel ander beeld schetsen en dat dit wel degelijk schadelijk kan zijn voor de markt. Als de EU en UK niet akkoord gaan dan kunnen ze nog voorwaarden stellen om het alsnog goed te keuren. Dat ze bepaalde onderdelen afstoten bijvoorbeeld of dat er een garantie is dat alle games multiplatform blijven.
koekroeck @Verwijderd6 oktober 2022 11:43
En wat zijn uw bronnen dat de uitkomst in Europa anders gaat zijn? Het is niet omdat er een groots onderzoek komt, dat het niet goed komt.
Verwijderd @koekroeck6 oktober 2022 12:52
O.a. nieuwsberichten op Tweakers en andere nieuwswebsites. Waar beide waakhonden hebben aangegeven dat ze problemen zien in deze overname. Dat is ook de reden dat er onder andere een fase 2 onderzoek is gestart.

nieuws: Britse waakhond is bezorgd om overname Activision Blizzard door Micro...
koekroeck @Verwijderd6 oktober 2022 13:06
Ja en waar staat ergens dat de uitkomst anders gaat zijn?
Verwijderd @koekroeck6 oktober 2022 14:01
Ik citeer even mijn exacte bewoording:
Al gaat de uitkomst van de EU en UK waarschijnlijk heel anders zijn.
Waarbij het woordje waarschijnlijk belangrijk is. Ik geef ook aan dat de UK en de EU vooraf hun zorgen hebben geuit. Ze hebben gevraagd aan Microsoft om hier op te reageren. Dat hebben ze niet gedaan, daarom is fase 2 van het onderzoek gestart. Tot het onderzoek afgerond is weet uiteraard niemand wat de uitkomst is van het onderzoek.
koekroeck @Verwijderd6 oktober 2022 16:29
Waarschijnlijk heel anders. Dat is naar mijn eigen mening dat u ervan uitgaat dat Europa dus anders gaat concluderen. Nogmaals dat is gewoon een aanname van u dat infeite op zeer weinig is gebaseerd.
Verwijderd @koekroeck6 oktober 2022 17:00
Gebaseerd op deze tekst in het tweakers bericht, daar staat toch heel duidelijk dat de Britse marktautoriteit van mening is dat deze overname de concurrentie zal schaden. Dus het is zeker niet op heel weinig gebaseerd.....
De Britse marktautoriteit is bezorgd dat de overname van Activision Blizzard door Microsoft concurrentie zal schaden. Als de twee bedrijven er niet in slagen om binnen de vijf werkdagen vragen te beantwoorden, gaat het onderzoek naar de overname naar een tweede fase.

De Britse Competition and Markets Authority vreest dat Microsoft huidige en toekomstige concurrenten op de gamingmarkt toegang zal weigeren tot de gamecatalogus van Activision Blizzard, of toegang zal verlenen tot die catalogus aan minder goede condities. De marktautoriteit vreest ook dat Microsoft zijn invloed op de console-, cloud- en pc-markt nog meer als hefboom zal kunnen gebruiken in combinatie met de games uit de Activision Blizzard-catalogus die het dan in zijn bezit zal hebben. De CMA verwijst in zijn motivatie specifiek naar de ontluikende markt voor cloudgaming en abonnementsdiensten voor games.
koekroeck @Verwijderd6 oktober 2022 17:17
De Britse authoriteit is nog niet van mening, vandaar het onderzoek. Ze vreest op dat moment dat er een probleem kan zijn, vandaar ook het onderzoek. Maar de conclusie na het onderzoek kan even goed zijn dat er geen probleem is. Nogmaals, jij maakt er van dat het waarschijnlijk niet zal doorgaan, terwijl dat nergens is op gebaseerd.
kodak @911GT26 oktober 2022 12:18
Er is geen wereldwijde regel dat ieder land apart de overname moet keuren of anders de overname niet door kan gaan. Landen bepalen zelf aan welke regels een bedrijf moet voldoen om in dat land te mogen bestaan en handelen. Bedrijven bepalen of die eisen genoeg waard zijn om in die landen te willen handelen.

De beslissingen zijn dus beperkt tot waar die beslissing geldig is. Een bedrijf kan zelf beslissen of ze dat de moeite waard vinden. Als een bedrijf meent dat het in een land aan onredelijke eisen moet voldoen dan kunnen ze ook kiezen om zich uit dat land terug te trekken. Dat doen bedrijven ook omgekeerd: in bepaalde landen al niet willen handelen en bestaan omdat de eisen daar niet naar wens zijn.
motormuus 6 oktober 2022 10:45
Hopelijk met Microsoft's mankracht/geld komen er meer games van Blizzard uit.
WoW ben ik compleet gaar van en online shooter Overwatch heb ik geen trek in.

Leuke rpgs in de Starcraft en Warcraft werelden lijkt mij wel wat, of een nieuwe Rock and Roll racing
FalconerHG @motormuus6 oktober 2022 11:34
Het zou me verbazen. ActiBlizz is steeds meer een mobile game company die daarnaast nog een handjevol Triple-A games produceert met grote IPs. EA is hetzelfde. Dit omvormen naar iets wat weer "echte" games maakt betekent dat je het veranderde bedrijfs DNA moet aanpakken. En dat is echt super moeilijk.
Wolfos
@FalconerHG6 oktober 2022 12:18
Microsoft is vooral van studios laten doen wat ze willen. Ik denk dat enkele van de support studios die nu aan Call of Duty werken weer eigen games gaan maken. Microsoft heeft al aangegeven dat aan te moedigen.
VonDudenstein @motormuus6 oktober 2022 11:08
Leuke rpgs in de Starcraft en Warcraft werelden lijkt mij wel wat, of een nieuwe Rock and Roll racing
Jij spreekt mijn taal.
Alleen heb ik bijna alle hoop opgegeven met het Blizzard van nu en eigenlijk de afgelopen 10 jaar al.
In SC2 en D3 merkte je al dat ze wat storytelling betreft de magie wel kwijt waren. Ze trokken de stekker uit Lord of the Clans (wss terecht), maar dan die Warcraft film |:( En dat is nog voor die toxic omgeving, de complete "yall got phones right" disconnect, etc.

Zou MSFT een Starcraft Ghost en aan de Zenimax kant Prey 2 nieuw leven in kunnen blazen?

En als dat frn Activision niet Bizzare Creations (Blur) kapot had gemaakt, dan hadden zij Rock N Roll Racing opnieuw uit kunnen vinden. Blur was, als eerste poging voor een MK alternatief, echt frkn goed. Dankjewel Activison.. Nee echt, dankjewel voor het weghalen van een beetje verfrissing in het racing genre. Alsof we nog niet genoeg lopende band franchises zoals COD hebben.

Zoveel weggegooide potentie...
Loller1
6 oktober 2022 11:16
CADE's rapport is praktisch een middelvinger naar Sony. Ze halen in het rapport ook aan dat het aan hun is om de markt te beschermen, niet 1 bedrijf in die markt (wat heel waarschijnlijk een verwijzing is naar Sony). Best een vernietigend besluit, zet Sony direct netjes op zijn plaats; ze schuiven alle argumenten van Sony gewoon aan de kant als onzin, en terecht.

Sony's hele heisa over hoe schadelijk exclusives zijn is at best hypocriet te noemen. Zeker gezien Microsoft ze hiervoor al de garantie heeft gegeven dat CoD op PlayStation zou blijven. Je kan niet een hele generatie achter iedere game aangaan om hem exclusief op je platform te krijgen, expliciet proberen je concurrent uit de markt te drukken en dan gaan klagen bij marktwaakhonden wanneer je concurrent je eigen spel meespeelt.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 24 juli 2024 15:58]

Palindrome @Loller16 oktober 2022 12:39
Ja hypocriet omdat Sony natuurlijk ook exclusief content inzet voor markt dominantie maar toch vind ik het bij Sony altijd een genuanceerder verhaal. Kan marketing zijn.

Bij Sony zit er vast veel meer een verhaal achter de exclusiviteit. Oftewel een studio die al 99% in opdracht voor hun werkte, de Spiderman film personage IP token, homegrown IP's die exclusief zijn of games die anders niet ontwikkeld zouden worden.

De exclusieve missies of content slaat natuurlijk de plank mis maar in principe is de game dan nog steeds multiplatform, datzelfde geld voor timed exclusives.

Wat wel de plank ook volledig mislaat is het opkopen van grote franchises/publishers die multiplatform roots hebben. Daar heeft MS natuurlijk een enorme zet in gezet en Sony is daarin gevolgd met de aankoop van Bungie.

En het exclusief maken van de Elder scrolls franchise of call of duties zie ik dan ook als zeer kwalijk.
LOTG @Palindrome6 oktober 2022 13:12
Ik denk dat je de impact van timed exclusives erg onderschat. Wat als Microsoft nou ES en COD een jaar exclusive maakt? Vind je het dan een minder probleem?

En exclusieve content was in het geval van COD complete game modes.
Palindrome @LOTG6 oktober 2022 13:29
Ja want uiteindelijk kan je het dan na een jaar alsnog spelen op je gewenste platform, dat is beter dan helemaal niet
LockeNL @Palindrome6 oktober 2022 16:56
Zoals sony met final fantasy doet. Dat weg gehouden wordt van Nintendo en xbox. Oh wacht. Gewoon helemaal weg houden. Niet eens timed.
Idleidol89 @Palindrome6 oktober 2022 18:56
Insomniac werkte voor 99% voor xbox voordat ze door Sony gekocht werden.. klopt niet helemaal wat je zegt. Sony is idd heel erg slim in de marketing maar ze doen vrij asociale dingen als je het vergelijkt. Geen game bedrijf is zo onaardig als zij als je kijkt naar het verhogen van prijzen, backwards compatibility voor duur verkopen, tijdelijk of helemaal weghouden van games bij concurrentie (FF7, deathloop, ghostwire) en toch brengen ze het allemaal alsof het voor de spelers is. Onder het mom, we kunnen niet anders, of het is allemaal voor de beste ervaring.
Palindrome @Idleidol896 oktober 2022 19:34
Volgens mij klopt het niet wat je zegt. Insomniac is pas in 2019 overgenomen door sony en daarvoor hebben ze welgeteld 1 Xbox Game gemaakt en de rest zijn allemaal sony games geweest sinds 1999.
Caayn @Palindrome6 oktober 2022 20:16
Fuse (2013), Sunset Overdrive (2014, Xbox exclusief) en Song of the Deep (2016) zijn alle drie gemaakt door Insomniac en uitgebracht op Xbox.

Richting het einde van de PS3 begon Insomniac zich juist te interesseren in andere platformen, en heeft het nog diverse PC, VR en mobile games uitgebracht voordat het werd opgekocht door PlayStation in 2019.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 24 juli 2024 15:58]

Palindrome @Caayn6 oktober 2022 21:35
Dus maar 1 Xbox exclusive. Tegenover meerdere grote exclusive Sony projecten. Dat is toch zeker wel het tegenovergestelde verhaal wat IdLeidol89 probeert te vertellen.
Idleidol89 @Palindrome7 oktober 2022 06:44
Klopt, ik reageerde op dat ze net ervoor nog een grote exclusive maakten voor xbox toen ze door sony gekocht werden. Dat is anders dan wanneer ze ooit ergens een xbox game maakten en daarna feitelijk al een sony studio zou zijn wat dan leidt tot een overname
Palindrome @Idleidol897 oktober 2022 14:08
Welke exclusive dan ?
Ze werkten aan Spiderman voor de overname en dat is geen Xbox exclusive.

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 24 juli 2024 15:58]

Idleidol89 @Palindrome7 oktober 2022 20:56
Sunset overdrive
Palindrome @Idleidol897 oktober 2022 22:22
Hoe kom je er dan bij dat ze 99% voor xbox werkten voor de overname ?

de overname was in 2019. Sunsetoverdrive is een game uit 2014 en in 2016 kwam hun PS4 exclusive ratched en clank uit en in 2018 nog eens de playstaion exclusive Spiderman.
Idleidol89 @Palindrome7 oktober 2022 23:00
My bad, jij bent beter ingelicht |:(
Linksquest Moderator Spielerij
6 oktober 2022 10:43
Goednieuws voor Microsoft, maar ze zijn er nog niet. Ben benieuwd hoe die andere onderzoeken uit gaan lopen, en wat er nog eventueel met het veel besproken Call of Duty gaat gebeuren. Maar denk wel dat het uiteindelijk goed gaat komen en dat Microsoft deze deal rond krijgt.
IIIIIIIIIIII 6 oktober 2022 10:43
Volgens mij gaat dit Xbox game pass echt een boost geven als alle games van ActivsionBlizzard toegevoegd wordt.
dutchruler 6 oktober 2022 10:50
In andere woorden dus. De europese en britse concurrentiewaakhonden willen weer honderden miljoenen euro's uitgeven en honderden ambtenaren aan het werk houden.

Zonde van het geld. Stuur er gewoon 1 of 2 man op af die er een weekje naar kijkt, rapport opstelt en je bent klaar. Echt serieus wat voor 'uitgebreid' onderzoek heb je nodig? vind het een abhorrent gebruik van gemeenschapsgeld.
Bulls @dutchruler6 oktober 2022 12:42
Afkeuren is nog makkelijker. Grote fusies moeten worden tegengehouden. Straks is alles van Google.
FalconerHG 6 oktober 2022 11:32
Gelukkig zijn het de landen waar alles goed gereguleerd is die hun toestemming al hebben gegeven. Noord Korea, Venezuela en Cuba zijn vast de volgenden!

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