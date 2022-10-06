Braziliaanse waakhond keurt overname Activision-Blizzard door Microsoft goed

De Braziliaanse concurrentiewaakhond heeft de overname van Activision-Blizzard door Microsoft goedgekeurd. In het geval dat bepaalde Activision-Blizzard games, zoals Call of Duty, exclusief voor Xbox zouden verschijnen, zou dit niet marktverstorend werken.

De Braziliaanse Administrative Council for Economic Defense, kortweg CADE, deelde zijn oordeel mee in een rapport. Daarin staat de visie van de waakhond te lezen over exclusieve games op de gamemarkt en over de rol van exclusieve titels bij Sony en Microsoft. "Exclusieve games zijn een maatstaf wat betreft competitie op de gamemarkt, en zeker tussen Microsoft en Sony", klinkt het. “Geen van die twee bedrijven hebben tot nu toe echter een exclusieve game ontwikkeld of uitgebracht die de economische balans in een bepaalde richting deed kantelen", aldus CADE. Exclusieve games zijn volgens CADE ook minder populair en minder winstgevend in vergelijking met third-party-AAA-games die op beide platformen beschikbaar zijn.

De concurrentiewaakhond verwijst in haar oordeel ook naar de Japanse gamefabrikant Nintendo. "Nintendo rekent niet op games van Activision-Blizzard om competitief te zijn op de gamingmarkt", klinkt het. Daartegenover stelt de Braziliaanse waakhond dat Sony een sterk merk is dat al decennialang ervaring heeft in de sector, een van de grootste aantallen gebruikers heeft, over een robuste gamecatalogus beschikt, exclusieve titels in haar catalogus heeft en ook partnerships met andere uitgeverijen onderhoudt. Sony zou volgens CADE in staat zijn om competitief te blijven in de gamemarkt, ook al zou het bedrijf toegang kunnen verlenen tot games van Activision-Blizzard. De waakhond geeft tot slot ook een woordje uitleg over haar eigen positie in dit verhaal want volgens de organisatie dient ze enkel de belangen van de Braziliaanse consument te beschermen en niet die van een bepaald bedrijf.

De Braziliaanse Administrative Council for Economic Defense is wereldwijd de tweede concurrentiewaakhond die de overname van Activision-Blizzard door Microsoft goedkeurt. Eerder had de concurrentiewaakhond van Saudi-Arabië ook al groen licht gegeven voor de overname. In Europa wil de Europese Comissie de overname uitgebreid onderzoeken. Ook de Britse marktautoriteit CMA wil een diepgravend onderzoek starten.

Microsoft kondigde begin 2022 aan Activision-Blizzard te willen overnemen voor 68,7 miljard dollar. Als de deal doorgaat, wordt het de grootste overname uit de game-industrie en de duurste acquisitie van Microsoft ooit. Beide bedrijven wachten op goedkeuring van wereldwijde instanties en vermoeden dat de deal in 2023 rond zal zijn.

Een van de grootste titels in de catalogus van Activision-Blizzard is Call of Duty. Kort na het nieuws van de potentiële overname van Microsoft, verklaarde Microsoft-topman Phil Spencer dat hij het spel op PlayStation beschikbaar wil houden en dat Microsoft de bestaande overeenkomsten wil respecteren. Persagentschap Bloomberg ontdekte dat Sony een overeenkomst heeft om nog drie Call of Duty-games op PlayStation-consoles te brengen.