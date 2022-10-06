Signal voegt Stories toe aan bètaversie

Signal voegt stories toe aan de app. Gebruikers kunnen, net als op WhatsApp, afbeeldingen, video's en teksten delen die na 24 uur automatisch weer verdwijnen. Stories kunnen in individuele gesprekken of in groepen worden gedeeld.

De functie bevindt zich voorlopig nog in bèta. Signal schrijft dat ook alleen andere bètagebruikers de stories kunnen zien. Op Reddit schrijven gebruikers dat de functie op Android opt-out is, maar op iOS juist opt-in.

Makers van een story kunnen kiezen aan wie ze die willen laten zien. Dat kunnen alle contacten zijn, maar ook bepaalde selecties of alleen bepaalde groepen. Als een story in een groep wordt gedeeld, kan iedere deelnemer daaraan de post zien en erop reageren.

Signal kondigde deze zomer al aan met een dergelijke functie te komen, maar brengt die nu pas voor het eerst uit. De makers schrijven dat gebruikers de functie altijd uit kunnen schakelen. In dat geval zien zij ook geen stories van andere gebruikers meer.