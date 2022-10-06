Signal voegt Stories toe aan bètaversie

Signal voegt stories toe aan de app. Gebruikers kunnen, net als op WhatsApp, afbeeldingen, video's en teksten delen die na 24 uur automatisch weer verdwijnen. Stories kunnen in individuele gesprekken of in groepen worden gedeeld.

De functie bevindt zich voorlopig nog in bèta. Signal schrijft dat ook alleen andere bètagebruikers de stories kunnen zien. Op Reddit schrijven gebruikers dat de functie op Android opt-out is, maar op iOS juist opt-in.

Makers van een story kunnen kiezen aan wie ze die willen laten zien. Dat kunnen alle contacten zijn, maar ook bepaalde selecties of alleen bepaalde groepen. Als een story in een groep wordt gedeeld, kan iedere deelnemer daaraan de post zien en erop reageren.

Signal kondigde deze zomer al aan met een dergelijke functie te komen, maar brengt die nu pas voor het eerst uit. De makers schrijven dat gebruikers de functie altijd uit kunnen schakelen. In dat geval zien zij ook geen stories van andere gebruikers meer.

Signal Stories

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 06-10-2022 11:23
85 • submitter: WhatsappHack

06-10-2022 • 11:23

85

Submitter: WhatsappHack

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Reacties (85)

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Verwijderd 6 oktober 2022 11:25
Ben blij dat deze functie, i.t.t. Whatsapp, eenvoudig in de settings kan worden uitgeschakeld.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 05:07]

Erik1337 @Verwijderd6 oktober 2022 19:28
Het zit er wel in, en dat is jammer. Na verloopvan tijd heb je veel bloatware erin zitten, zoals we bijvoorbeeld bij WhatsApp en Telegram gezien hebben.
Wachten...
@Erik13377 oktober 2022 09:17
Mee eens, het maakt de app onnodig groot en omslachtig (qua instellingen). Ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat dit een nummer 1 request is van mensen. Zeker niet met de doelgroep die ze hebben.
Polderviking 6 oktober 2022 11:29
Iemand die dit gebruikt?
Nu ik het lees dat whatsapp dat kennelijk ondersteunt valt het me inderdaad op bij nakijken.

Heb je toch niks aan verder? Waar gebruik je dit voor?
Heb er ook maar één in mijn contact list die op dit moment zo'n story/status/dinges gepost heeft.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 05:07]

WhatsappHack
@Polderviking6 oktober 2022 11:47
In Nederland wordt het volgens mij niet zoveel gebruikt, al kan dat liggen aan de leeftijd van de mensen in je lijst wellicht - zal mogelijk populairder zijn onder jeugd/Snapchat-gen, maar wereldwijd zijn stories ziekelijk populair; vnl op Insta en Snap. Het is zonder dollen in de VS en India bijvoorbeeld dat men moeite had om vrienden naar Signal te krijgen want “geen stories”.

Mensen gebruiken het vooral om zaken met veel mensen tegelijk te delen, zonder ze individueel “lastig te vallen”. Kijk als je t leuk vindt, kijk niet als t je niet boeit. Zo’n idee.

Nu kan het dus ook in een zeer privacy vriendelijke app en kunnen mensen die perse zo’n feature zoeken ook overstappen/hier terecht. Ik denk dat Signal hiermee best nog wat mensen kan gaan aantrekken in een aantal landen en ook in NL ondanks de mindere mate van populariteit. Het is wel leuk dat je dus ook collectieve groepstories kan maken en verschillende verhalen met verschillende ontvangers die t wel/niet kunnen zien.

Maar het is dus ook voor iedereen mogelijk de functie simpelweg uit te toggle’en (bij mij was de default zelfs uit) en dan merk je niet meer dat het bestaat op een switch onder de Privacy-settings na.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 24 juli 2024 05:07]

Bananenplant
@WhatsappHack6 oktober 2022 12:44
Lijkt me toch handig als ze het aankondigen op dat kanaal over nieuwe features dat ze onlangs geïntroduceerd hebben, niet? Alleen geloof ik dat dat er alleen voor Android was...?
WhatsappHack
@Bananenplant6 oktober 2022 12:49
Het zit enkel in de beta versies, wellicht dat het daarom niet breed aangekondigd wordt? De App/Play Store versie hebben de feature nog niet. :)
Bananenplant
@WhatsappHack6 oktober 2022 12:54
Zo lang we maar niet gaan krijgen dat niemand doorheeft dat de feature beschikbaar is omdat niemand het ze verteld heeft en hij default uit staat :/ .
david-v
@WhatsappHack6 oktober 2022 12:52
Ik ben een beta tester maar heb nog niet deze versie, laatste update is van 4 oktober, versie 5.51.7. Wel goed om te weten dat het onder de privacy settings staat, dan kan ik controleren dat het uit staat :)
WhatsappHack
@david-v6 oktober 2022 13:09
Voor Android of iOS? Op iOS moet ie in je TestFlight staan, versie 5.57.0. Op Android heb ik begrepen dat Google poeptraag is en je hem van Firebase moet halen als je niet op Google’s approval wil wachten, maar komt er hoe dan ook een dezer dagen aan. :P
david-v
@WhatsappHack6 oktober 2022 13:24
Android, dus dat zal wel met vertraging aankomen :)
JDx @WhatsappHack6 oktober 2022 12:43
Heb enkele buitenlanders in Whatsapp en die gebruiken het inderdaad, de rest nooit.
EValentino 6 oktober 2022 11:25
Dit soort meuk hoef ik helemaal niet in Signal… Laat ze liever focussen op het verbeteren van de applicatie in plaats van bloaten!
meowmofo @EValentino6 oktober 2022 11:45
En wat moet er dan precies in de applicatie verbeterd worden?
RogerDad @meowmofo6 oktober 2022 11:55
Bijvoorbeeld volledig werken zonder 06 nummer, net zoals Threema. Of auto unlink devices na een bepaalde periode van inactivity. Als je wat meer onder de motorkap kijkt zijn er echt nog wel meer nuttige security verbeteringen te bedenken. De stories optie lijkt vooral gedreven om signal een volledig alternatief van whatsapp te laten worden (wat op zich ook een goed doel is, zolang wij [van security] het maar uit kunnen zetten).
xSNAKEX @RogerDad6 oktober 2022 14:29
Die auto unlink is voor de desktop app mijn allergrootste irritatie. Evenals het niet alle geschiedenis in de desktop app terug kunnen halen. Dus graag alleen optioneel dan.
cascer1 @xSNAKEX6 oktober 2022 15:34
Automatisch unlinken wanneer ik het gelinkte apparaat bijvoorbeeld 3 maanden niet heb gebruikt lijkt me prima. Hoe het nu zit dat je opeens opnieuw moet linken is inderdaad super irritant.
jeroen7s @cascer18 oktober 2022 12:37
Dit is gewoon hoe het nu werkt, alleen op 1 maand ipv 3
Als je 1 maand geen connectie met Signal maakt, is dat lang genoeg dat de server niet geleverde berichten verwijderd. Dus als de desktop-app pas na 3 maanden zou unlinken zou dit een gap geven in de berichten die ontvangen worden met de huidige implementatie.

Ze zouden beter automatisch starten van Signal in de achtergrond als Default aanzetten op desktop, als je dan meer dan een maand je PC niet gebruikt, is het dan wel een apparaat waar je al je Signal berichten op wilt krijgen?
cascer1 @jeroen7s10 oktober 2022 09:21
oh ik had niet door dat het nu al zo werkte. Voor mijn gevoel moet ik soms spontaan opnieuw linken terwijl ik de app toch meestal wel open heb. Zal dan toch wel zijn dat ik hem inderdaad een maand niet heb gebruikt.
Senaxx @xSNAKEX6 oktober 2022 16:29
Ja dit is ook mijn grootste probleem. Ik mag nog wel graag eens met Android roms spelen. Afgezien dat Signal op geen enkele manier te backuppen (swift backup) is behalve de originele chat backup functie. (ik snap het dat het uit veiligheid is)

Als je dan je chats restored moet je daarna op alle gelinkte devices meteen alles weer linken anders ga je hier gesprek historie missen.
WhatsappHack
@RogerDad6 oktober 2022 12:25
“zolang wij [van security] het maar uit kunnen zetten”

Wij voor wie het ongewenst is ongeacht achtergrond denk ik, de feature werkt immers geheel E2EE (beetje alsof je een afbeelding aan meerdere mensen tegelijk stuurt), dus vanuit security oogpunt is er niet perse iets gevaarlijks aan deze functie ofzo. :)
The Zep Man
@meowmofo6 oktober 2022 13:57
Bloat verwijderen, zoals ondersteuning voor betaling via cryptocurrency. Laat dat over aan andere applicaties, die weer dingen kunnen delen via applicatieberichten (met Signal of met andere chatdiensten).

Verder zou het direct doorsturen van encrypted backups naar bijvoorbeeld een WebDAV server fijn zijn, in plaats van om dat maar lokaal te bewaren (met als gevolg bijna het dubbele lokale opslaggebruik met een enkele backup).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 05:07]

jurroen @The Zep Man6 oktober 2022 15:30
Op Android kan ik aangeven dat 'ie de backup direct in mijn Nextcloud mag werpen.
cascer1 @jurroen6 oktober 2022 15:35
Kan je echt instellen dat het direct naar Nextcloud gaat? Bij mij zet hij hem lokaal op de telefoon en daarna pikt de Nextcloud app hem op en stuurt die het naar de server.
jurroen @cascer16 oktober 2022 15:38
Ja. Bij mij geeft 'ie Nextcloud aan als opslag, los van de telefoon in de filepicker.

Voor de volledigheid: ik zit op Android 13 (GrapheneOS).
cascer1 @jurroen6 oktober 2022 15:43
Oh nu zie ik het inderdaad wanneer ik backups uit en weer aan zet. Ik denk dat ik origineel heb gekozen voor local omdat ik toen nog geen nextcloud server had :p

Denk toch dat ik het bij local houd met apart the nextcloud app zodat ik preciezer kan instellen wanneer hij het mag uploaden :)
jurroen @cascer16 oktober 2022 15:57
Ah, the memories O+

Je kunt eventueel ook overwegen om Molly te gebruiken, een drop-in fork. In Molly kun je instellen of je de backup dagelijks of wekelijks wilt en wat de retentie moet zijn.

* jurroen is al jaren Molly gebruiker
Mog @meowmofo6 oktober 2022 11:57
Een watchOS of WearOS app bijvoorbeeld
fabrikater @meowmofo6 oktober 2022 12:00
Profile links. Tenminste de laatste keer dat ik Signal gebruikte was dat er nog steeds niet. Of ik kan niet zoeken, dat kan ook. :)
Wachten...
@meowmofo7 oktober 2022 09:20
Het versturen van grote videobestanden.
Zwelgje 6 oktober 2022 12:36
Exit Signal dus, althans ik zie het begin van het eind. ik wil gewoon een basic messenger die secure is, privacy respecteert en niet vol zit met bloatware

gelukkig heb ik ook nog Threema, ga ik daar wel mee verder. had die app als 'fallback' maar zal nu primair worden.
cascer1 @Zwelgje6 oktober 2022 15:39
Een secure messenger heb je niet veel aan als niemand het gebruikt.. Veel mensen willen allerlei features die je natuurlijk niet nodig hebt in een app die je alleen ziet als een "veilig berichten van A naar B sturen" app, maar voor de meesten verwachten ze meer dan alleen tekst als het hun primaire messaging app wordt. Stories heb ik zelf ook niets mee maar bijvoorbeeld reactions vind ik wel handig terwijl dat natuurlijk ook niets met veilig berichten versturen te maken heeft.
Zwelgje @cascer16 oktober 2022 18:53
voor mij persoonlijk hoeft dat niet, ik communiceer maar met een vrij select groepje mensen + familie en dat is voor mij voldoende.

(ik zit dan ook in geen enkele (!) appgroep) het is echt puur familie, vrienden en wat zakelijke relaties.

.. en die geef ik dan een gratis Threema license uit de appstore. dat zijn voor mij de kosten ook niet.
Woefdramcx 6 oktober 2022 13:42
Ik gebruik Signal al dik een jaar via een bridge in Matrix. Knappe jongen die z'n berichten aan mij automatisch kan laten verdwijnen :)
cascer1 @Woefdramcx6 oktober 2022 15:40
Vertel jij de mensen waarmee je chat wel dat jij ook nog een backup bewaart van hun expiring messages?

Vanwaar dat je ze allemaal wil bewaren eigenlijk? Wat is de meerwaarde voor jou om berichten van jaren terug te kunnen lezen?
Woefdramcx @cascer16 oktober 2022 16:32
Nee, dat vertel ik ze niet. Dat doe ik ook niet met de e-mails die ze me sturen.

En ik bewaar die berichten niet doelbewust, maar als ze eenmaal in de database van mijn Matrix-server staan, kan Signal daar natuurlijk niet meer bij.

En vraag eens aan de archiefdienst van de Tweede Kamer wat het nut is van het terug kunnen halen van berichten van jaren geleden, Rutte lijkt dat ook heel goed te snappen ;-)
GekkePrutser @cascer16 oktober 2022 17:59
Ik ben niet @Woefdramcx maar ik doe exact hetzelfde. Ook via Matrix bridges (niet alleen met Signal, ook met verwijderde whatsapp berichten en status updates). Al worden ze bij mij wel gewist (dat doet de bridge vanzelf) maar de matrix server bewaart alle gewiste en veranderde berichten in zijn database waar je ze altijd terug kan vinden.

Sowieso kan ik natuurlijk altijd gewoon met een ander toestel een foto van het scherm maken. Als je niet wil dat iets bewaard wordt, moet je het niet bekendmaken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 05:07]

CAPSLOCK2000 @cascer16 oktober 2022 23:21
Vertel jij de mensen waarmee je chat wel dat jij ook nog een backup bewaart van hun expiring messages?
Ik vind verdwijnende berichten maar twijfelachtig omdat het zo makkelijk is om ze toch te bewaren. Al is het maar door een foto van het scherm te maken. Je kan er nooit echt op vertrouwen dat ze weg zijn.
Hydranet 6 oktober 2022 11:28
Gaat Signal nu ook al richting social media app, alsjeblieft niet!!
NielsFL @Hydranet6 oktober 2022 12:06
Het is nog steeds geschikt voor a- en anti-sociaal gebruik ;)
Jazco2nd 6 oktober 2022 13:08
Hiermee raakt Signal een hele grote fan kwijt.

In plaats van te focussen op features die de adoptie vergroten, zoals een alternatief voor WhatsApp for Businesss zodat organisaties (overheden, klantenservices) makkelijk over kunnen op Signal, komen ze met nonsens.

Ik ga mensen niet meer overhalen en zal langzaam ook terugbewegen naar WhatsApp zoals heel veel mensen helaas doen.
WhatsappHack
@Jazco2nd6 oktober 2022 13:13
Ik denk dat dit de adoptie juist zal vergroten, de doelgroep wordt er een fors stuk breder mee gemaakt namelijk. En het is al winst als iemand daarom nu wel overgaat en jij dus via Signal kan babbelen, maar daar hoef je de stories functie dan niet voor in te schakelen. Zakelijke tools zouden echter wel fijn zijn ja.
david-v
@Jazco2nd6 oktober 2022 17:10
In plaats van te focussen op features die de adoptie vergroten, zoals een alternatief voor WhatsApp for Businesss
Grappig dat je dit noemt, want whatsapp for Business was namelijk één van de redenen dat ik zo snel mogelijk van whatsapp af wilde. Wat een commerciele gruwel is dat zeg. Ik denk dat het gros juist de "standaard" functionaliteit wilt, onderling chatten/(vidoe)bellen, in een groep met vrienden/familie, media kunnen uitwisselen.
Jazco2nd @david-v6 oktober 2022 17:59
Maar je komt er dan juist niet vanaf. Vaak als je echt een klantenservice nodig hebt, moet je wel via WhatsApp communiceren.
david-v
@Jazco2nd6 oktober 2022 19:25
Ik ben nog geen enkel bedrijf tegen gekomen die ik alleen via WhatsApp kan benaderen. Bellen, een mail sturen of indien nodig een afspraak op de zaak zelf. Het zou niet heel slim zijn van een bedrijf om je klantenservice alleen via WhatsApp te regelen.
Jazco2nd @david-v7 oktober 2022 00:58
Nee dat niet maar helaas vaak genoeg meegemaakt dat WhatsApp het enige medium was via welk ik uiteindelijk wel een behulpzame reactie kreeg. Helaas.

Telefonisch is er vaak een callcenter bedrijf ingehuurd die niet veel meer kan vertellen dan de FAQ en op email wordt dan niet gereageerd..
NinjaKiwiNL 6 oktober 2022 11:31
Waarom gaan ze nou niet eens zorgen dat je op een fatsoenlijke manier een backup kan maken op iOS. 1 1/2 jaar aan chat/afbeeldingen kwijt omdat mijn iPhone het compleet begaf. Ik heb geen ander iOS/MAC OS apparaat om een backup te kunnen maken. Op Android heb je wel goede mogelijkheid tot backup maken, maar op iOS vertikken ze het gewoon.

Normaal vind ik het goed om apps te steunen dmv donatie, maar in dit geval vertik ik het. Al helemaal omdat je gewoon genegeerd wordt op dit onderwerp bij Signal.
Maurits van Baerle @NinjaKiwiNL6 oktober 2022 13:13
Ik begrijp dat Signal, om meerdere redenen, geen data op hun eigen servers wil opslaan. Maar op zich zou de lokale Signal app die data encrypted kunnen opslaan in iCloud. Het lijkt me eigenlijk helemaal niet zo complex om te implementeren.

Ik heb me nooit verdiept in hoe ze met keys werken maar er moet binnen Signal toch ergens wel één key zijn die gedeeld wordt tussen alle apparaten die op hetzelfde account zijn ingelogd. Als je die key gebruikt om lokaal te encrypten staat het bij Apple op de iCloud servers maar hoef je je geen zorgen te maken dat Apple of een Amerikaanse veiligheidsdienst bij je data kan.
WhatsappHack
@Maurits van Baerle6 oktober 2022 14:40
Nee, de verschillende devices hebben een aparte key. Het bericht wordt simpelweg meermaals versleutelt.

Maar er is imho een simpele oplossing: laat de gebruiker een sterk wachtwoord instellen. Net zoals je bij WhatsApp tegenwoordig kan doen. Dan kan je de backup veilig stallen in iCloud of elders. (Ik persoon bewaar ze liever offline.) Enige nadeel is dat als je het wachtwoord kwijtraakt dat je dan je geschiedenis kwijt bent, maar dat is imho nog altijd beter dan te allen tijde gegarandeerd je geschiedenis kwijt zijn. :+
david-v
@NinjaKiwiNL6 oktober 2022 12:48
Kan je niet een backup lokaal maken in de iOS app? Dat bestand kun je vervolgens prima syncen met je eigen NAS of als je dat zou willen met een cloud file service naar wens.
WhatsappHack
@david-v6 oktober 2022 13:11
Nee, helaas! Signal iOS ondersteunt om onverklaarbare redenen geen enkele vorm van backups en blokkeert ook backups via AMB (zelfs lokale encrypted backups). Als je wilt back-uppen moet je Signal Desktop er naast draaien en die dan periodiek back-uppen. (Maar bij verlies van data op je toestel kun je dat niet herstellen.) Bij overstap van toestel kan je wel eenmalig je geschiedenis van A naar B overzetten, maar daar houdt ‘t op. (En dat is geen backup natuurlijk hehe)
Martinus @WhatsappHack6 oktober 2022 16:19
ook niet in iOS backup he ?
WhatsappHack
@Martinus6 oktober 2022 18:55
Nope, de key wordt uitgesloten van de backup - dus bij herstel is de data nutteloos en wordt eruit geknikkerd.
RXShorty 6 oktober 2022 11:26
Begrijpelijk om Signal populairder te maken onder het bredere publiek denk ik?
Al vind ik dit alles behalve iets toevoegen, jammer. :/
Mavamaarten 6 oktober 2022 11:29
Oh nee. Ben tot hiertoe grote fan van Signal, maar vind dit soort features er echt niet in thuishoren. Het doel van Signal is communiceren, en tot hiertoe deed het dat erg goed. Blijf bij je core business, aub.

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