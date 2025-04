Tim Cook hint erop dat Apple geen RCS gaat ondersteunen op iPhones

Apple-topman Tim Cook heeft tijdens een interview op Code Conference erop gehint dat Apple berichtenstandaard RCS niet gaat ondersteunen op iPhones. De Apple-topman denk dat gebruikers niet willen dat Apple daar energie aan gaat besteden.

Rcs in Android Berichten

Cook beantwoordde een vraag van een bezoeker van de Code Conference over dat het nu lastig is om video's te sturen naar een familielid met een Android-apparaat via de Berichten-app, meldt 9to5Mac. In de VS is het gebruik van chatapps als WhatsApp, Telegram of Signal nauwelijks ingeburgerd en gebruiken veel mensen de standaard-apps voor het uitwisselen van berichten op de telefoon.

De Apple-topman hintte erop dat er geen ondersteuning voor RCS komt in iPhones. "Ik zie niet dat onze gebruikers ons vragen om hier op dit punt veel energie in te steken. Ik zou je liever overtuigen om een iPhone te gebruiken."

RCS geldt als opvolger van sms met onder meer de mogelijkheid om video's uit te wisselen en groepsgesprekken te voeren via de standaard-app voor berichten op de telefoon. Het geldt al jaren als grote belofte en Google heeft het ondersteund in Android. Google startte enige tijd geleden een campagne om Apple te overtuigen de standaard te ondersteunen.