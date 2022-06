Google Messages toont met nieuwe update melding als contactpersoon jarig is

Google heeft een update uitgebracht voor zijn Messages-app. Hierdoor kunnen alle gebruikers automatisch afbeeldingen in hoge resolutie delen via Google Foto’s en meldingen krijgen als een contactpersoon jarig is. Engelstalige gebruikers krijgen iMessage-reacties te zien als emoji’s.

Volgens Google-manager Jan Jedrzejowicz zullen Engelstalige gebruikers van de Messages-app als eerste iMessage-reacties te zien krijgen als emoji’s. Hij stelt dat gebruikers in andere talen zullen volgen, al is het is niet duidelijk wanneer dat zal zijn.

Alle gebruikers van de Messages-app zullen dankzij de update gebruik kunnen maken van de nieuwe Google Foto’s-integratie waardoor afbeeldingen die gedeeld worden met iOS-gebruikers, niet meer in een lage resolutie verstuurd zullen worden. Die gebruikers zullen in de Messages-app ook een melding te zien krijgen zodra een van hun contactpersonen jarig is, tenminste, als ze de verjaardagsdatum van die personen hebben ingevoerd in hun contactenlijst.

Google introduceert met de update voor Messages ook een nieuwe functie waarmee het gebruikers inlicht als zij nog niet gereageerd hebben op een bericht. Deze functie wordt eerst beschikbaar gesteld voor Engelstalige gebruikers, maar komt later naar alle gebruikers.

Amerikaanse en Indiase gebruikers krijgen met de Messages-update de mogelijkheid om hun berichteninbox in twee aparte categorieën te laten opsplitsen: een categorie voor persoonlijke berichten en een categorie voor berichten uit de zakelijke sfeer. Deze gebruikers kunnen er ook voor kiezen om berichten met eenmalig toegestuurde wachtwoorden na 24 uur automatisch te laten wissen.

In de blogpost schrijft Google-manager Jan Jedrzejowicz dat het bedrijf met de update enkele klachten aanpakt die gebruikers hebben aangedragen als het gaat over sms-conversaties tussen Android-telefoons en iPhones. Hij roept Apple in het blogbericht ook op om de RCS-standaard te ondersteunen om de gebruikservaring tussen de twee platformen verder te verbeteren.