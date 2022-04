Google-topman uit felle kritiek over 'vendor lock-in' Apple met iMessage

Hiroshi Lockheimer, de Senior Vice President van Google, uit zich kritisch over de 'lock-in' die Apples iMessage teweegbrengt en het weigeren van Apple om RCS te ondersteunen. Hij zegt dat Apple 'groepsdruk en pestgedrag' benut om zijn producten te verkopen.

Lockheimer reageert op een artikel in The Wall Street Journal, dat gaat over het chatgedrag van tieners in de context van Android en iOS. In Apples iMessage-app hebben andere iMessage-gebruikers blauwe spraakbubbels en Android-gebruikers krijgen groene. Hun berichten zijn sms'jes en zijn niet versleuteld, de afzenders kunnen niet zomaar FaceTime gebruiken, er zijn geen 'aan het typen'-indicatoren en reactie-emoji's worden verzonden als tekst. Ook 'memoji's' ontbreken buiten iOS. Al met al missen Android-gebruikers in iMessage-gesprekken zeker niet weinig functies.

Volgens het Wall Street Journal-stuk is iMessage dankzij deze extra's populair onder Amerikaanse tieners. Een keerzijde daarvan is dat deze jongeren veel druk zouden voelen om een iPhone te kopen, zodat ze niet opvallen in groepschats met hun leeftijdsgenoten. The WSJ schetst een plaatje waarbij 'mensen met groene bubbels' sociaal buitengesloten worden.

Dit is de 'groepsdruk en het pestgedrag' waar Lockheimer naar verwijst. Hij stelt verder dat Apples strategie om gebruikers aan 'lock-in' te onderwerpen 'goed gedocumenteerd' is. Daarmee verwijst hij hoogstwaarschijnlijk naar de Apple-uitspraken dat een Android-versie van iMessage een obstakel voor migratie naar Android zou weghalen en het bedrijf zichzelf daarmee meer pijn zou doen dan helpen.

Een deel van Lockheimers frustratie komt voort uit het feit dat er al een standaard ontwikkeld is om de extra's in kwestie naar ieder platform te brengen. Hij verwijst in een andere tweet naar RCS, of Rich Communication Services, een standaard die bedoeld is om SMS te vervangen. Origineel was de intentie om deze op telco-niveau ondersteund te maken, maar dat is nooit van de grond gekomen. Google biedt intussen zijn eigen implementatie van RCS in zijn Messages-app. Lockheimer biedt ook Googles hulp aan Apple om 'dit recht te zetten'.