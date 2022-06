Google Messages gaat iMessage-reacties weergeven als emoji's

De meest recente update van Google Messages lijkt iMessage-reacties te kunnen tonen. Dergelijke reacties uit Apples chatdienst worden na de update weergegeven als emoji's binnen Google Messages. De functie lijkt momenteel langzaam te worden uitgerold.

9to5Google ontdekte de verandering in zijn APK Insights-serie. Voorheen werden iMessage-reacties binnen Google Messages vertaald naar tekst. Als een iMessage-gebruiker bijvoorbeeld op een bericht met de tekst 'Hallo' reageerde met een duimpje omhoog, dan werd dat in de Google-berichtendienst weergegeven als 'Liked "Hallo"'.

Na de update wordt het duimpje daadwerkelijk als een emoji bij het bericht weergegeven, zo toont 9to5Google in zijn artikel. Het lijkt er wel op dat bepaalde reacties niet een-op-een worden vertaald. Het hartje uit iMessage wordt bijvoorbeeld in Google Messages omgezet naar de heart-eyes'-emoji. De 'ha ha'-iMessage-reactie wordt in Googles berichtenapp getoond als een lachende emoji.

Google Messages kreeg vorig jaar zelf ook ondersteuning voor emoji-reacties. De implementatie daarvan verschilde echter met de 'Tapback'-reacties in iMessage. Daardoor waren reacties van de twee diensten niet onderling compatibel. Dat wordt nu dus veranderd. Het lijkt erop dat de update geleidelijk wordt uitgerold naar gebruikers.