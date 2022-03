Apple roept gebruikers op besturingssystemen te updaten om nieuwe NSO-zeroday

Apple heeft een beveiligingsupdate aangekondigd voor iOS, macOS en watchOS tegen een zero-day van het Israëlische bedrijf NSO Group in iMessage, waardoor toegang gekregen kon worden tot iPhones, iPads, Macs en Apple Watches zonder op een link te klikken.

De kwetsbaarheid werd actief misbruikt door de Pegasus-spyware van NSO Group, ontdekte onderzoeksbureau Citizen Lab, dat al langer onderzoek doet naar de Pegasus-spyware. De zero-click exploit tegen iMessage werd door Citizen Lab aangetroffen op de iPhone van een Saoedische activist, De exploit, genaamd ForcedEntry, misbruikt Apples image rendering library en kan zonder dat het slachtoffer op een link hoeft te klikken toegang krijgen tot een Apple-apparaat, enkel door een gifje te sturen naar de telefoon van het slachtoffer. Dat gifje is in werkelijkheid een PSD- of PDF-file. Die file crasht de IMTranscoderAgent op het apparaat, waardoor Pegasus arbitraire code kan uitvoeren op het apparaat. De kwetsbaarheid werkt op zowel iOS, MacOS als watchOS. Volgens Citizen Lab wordt de kwetsbaarheid op zijn minst sinds februari dit jaar misbruikt.

Apple roept gebruikers op zo snel mogelijk hun besturingssytemen te updaten. Voor iOS en iPadOS is de meest recente versie 14.8, voor macOS versie 11.6 en voor watchOS versie 7.6.2. Ook heeft Apple een beveiligingsupdate voor macOS Catalina uitgestuurd, update 2021-005. De ForcedEntry-kwetsbaarheid is geregistreerd onder CVE-2021-30860. De update van de besturingssystemen fixt ook een WebKit-kwetsbaarheid die remote code execution mogelijk maakt. Apple komt daarnaast met versie 14.1.2 van Safari tegen deze kwetsbaarheid.

De ForcedEntry-kwetsbaarheid is niet nieuw, deze werd in augustus al door Citizen Lab ontdekt. Toen ontdekte Citizen Lab dat de Pegasus-spyware gebruik maakte van deze kwetsbaarheid in combinatie met de Kismet-kwetsbaarheid uit 2020 tegen negen activisten uit Bahrein. Pegasus is een spywaresuite van het Israëlische bedrijf NSO Group die steeds nieuwe kwetsbaarheden gebruikt om toegang te krijgen tot de telefoons van criminelen en terroristen, maar ook journalisten, activisten en dissidenten. NSO Group verkoopt de suite aan regeringen en overheidsdiensten. In december vorig jaar ontdekte Citizen Lab ook al een zeroday in iMessage die misbruikt was door de Pegasus-spyware.