Microsoft komt met fix voor zerodaykwetsbaarheid in Microsoft Office via Mshtml

Microsoft heeft in totaal 86 kwetsbaarheden, waaronder een actief misbruikte zeroday in Mshtml, die Office-gebruikers trof, een zeroday in Windows DNS en 28 bugs in Microsoft Edge gedicht tijdens Patch Tuesday. De kwetsbaarheden lopen uiteen van niet ernstig tot kritiek.

Tijdens de maandelijkse Patch Tuesday heeft Microsoft 60 kwetsbaarheden in onder meer verschillende versies van Windows, Windows Server, Excel, Microsoft 365, Office, Sharepoint en HEVC Video Extentions gedicht. Daarnaast heeft het een patch uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid in Azure en een patch voor twee zerodays in Mshtml en Windows DNS. Ook dichtte Microsoft 28 kwetsbaarheden in de browser Edge.

Het meest ernstige lek dat gedicht is betreft een zeroday in de Mshtml Internet Explorer-browserrendering-engine, die gebruikt wordt in Microsoft Office Documenten. Microsoft zegt dat deze zeroday actief misbruikt is. Voor die kwetsbaarheid waarschuwde Microsoft een week geleden al. De kwetsbaarheid treft Windows 8.1, Windows 10 en Windows Servers-versies van 2008 tot 2019. Met aangepaste Office-documenten kunnen hackers een remote code execution uitvoeren als gebruikers de documenten zonder beveiligingsfuncties openen. Beveiligingsonderzoekers van Expmon ontdekten de kwetsbaarheid na een zeroday-aanval gericht op Office-gebruikers.

Van een andere zeroday, die kwaadwillenden de mogelijkheid geeft om privileges te escaleren via Windows DNS, weet Microsoft dat deze niet actief is misbruikt. Deze kwetsbaarheid is geregistreerd als CVE-2021-36968 en trof vooral oudere Windows-systemen. Ook dichtte Microsoft een kwetsbaarheid die remote code execution mogelijk maakte via Windows Print Spooler. Deze kwetsbaarheid werd 11 augustus gemeld. Daarvoor had Microsoft al een tijdelijke oplossing; deze fix vervangt die oplossing, legt The Register uit.