Alleen admins kunnen na PrintNightmare-patch nog printers en drivers installeren

Microsoft heeft een patch uitgebracht voor de PrintNightmare-bugs. Die repareert niet alleen de kwetsbaarheid, maar verandert ook de manier waarop printerdrivers kunnen worden geïnstalleerd. Dat kunnen voortaan alleen systeembeheerders nog doen.

De verandering komt samen met een patch voor PrintNightmare, een serie van bugs in de Print Spooler-functie van Windows. Daarvan bleek begin juli al dat die actief werd uitgebuit, totdat Microsoft daar een noodpatch voor uitbracht. Die maakte het echter nog steeds mogelijk een local privilege escalation uit te voeren op een systeem. De nieuwe patch die Microsoft heeft uitgebracht moet ook dat laatste voorkomen.

De verandering zit in KB500652. Microsoft schrijft in een bijbehorende blogpost dat het daarin een mitigatie voor de PrintNightmare-problemen heeft. De patch repareert de bug niet, maar verandert de manier waarop gebruikers Print Spooler moeten gebruiken. Na de installatie is het alleen nog maar voor systeembeheerders en gebruikers met adminrechten mogelijk nieuwe printers en printerdrivers te installeren via Point&Print. "De installatie van deze update met standaardinstellingen mitigeert de publieke bekende kwetsbaarheden in de Windows Print Spooler-functie", schrijft Microsoft. "We geloven sterk dat de veiligheidsrisico's deze verandering rechtvaardigen."

Beheerders hebben wel de mogelijkheid de mitigatie weer uit te zetten. Dat moet via een value in de registry. Microsoft raadt gebruikers wel af dat te doen, omdat ze daarmee opnieuw kwetsbaar zijn voor de bug.