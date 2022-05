Microsoft brengt out-of-band-patch uit voor printerbug in Windows 10 1809

Microsoft heeft een out-of-band-update uitgebracht voor Windows 10 1809 en Windows Server 2019 voor een bug waardoor printers niet meer werkten. Dat kwam door een beveiligingsupdate die werd uitgebracht voor een eerdere bug in Windows.

De update is KB5005394. Die is alleen beschikbaar voor Windows 10 1809 en Windows Server 2019. De bug die daarmee wordt gerepareerd zat ook in nieuwe versies van Windows 10, maar daar werden ze al eerder deze maand gerepareerd.

De patch lost een probleem op dat eerder deze maand ontstond toen Microsoft een oplossing uitbracht voor bug CVE-2021-33764. Door de patch daarvoor werkten de printers en scanners van gebruikers niet meer wanneer ze PIV- of smartcardauthenticatie gebruikten. De kwetsbaarheid was niet gerelateerd aan andere printbugs die Windows de laatste tijd heeft. Zo werd deze maand de bug PrintNightmare gepatcht, en later zat er een kwetsbaarheid in de Print Spooler-dienst van Windows.