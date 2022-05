Microsoft waarschuwt voor nieuwe kwetsbaarheid in printsysteem Windows 10

Microsoft waarschuwt opnieuw voor een kwetsbaarheid in de Windows print spooler-service. Ditmaal gaat het om een privilege escalation flaw waarmee aanvallers dus code kunnen uitvoeren met rechten op systeemniveau.

Microsoft zegt dat het aan een patch werkt voor de kwetsbaarheid, maar geeft nog geen indicatie van wanneer deze uit moet komen. Ook is er geen indicatie van welke versies van Windows 10 kwetsbaar zijn. In de tussentijd is er alleen een workaround beschikbaar. Die komt neer op het stoppen van de Print Spooler service via een PowerShell-commando. Dit maakt het wel onmogelijk om te printen.

De kwetsbaarheid heeft aanduiding CVE-2021-34481 gekregen, met een CVSS-score van 7,8. "Een aanvaller die misbruik weet te maken van dit beveiligingslek, kan willekeurige code uitvoeren met systeemrechten. De aanvaller zou dan programma's kunnen installeren, gegevens inzien, wijzigen of verwijderen of nieuwe accounts aanmaken met volledige gebruikersrechten. De aanvaller moet de mogelijkheid hebben om code uit te voeren op een slachtoffersysteem om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken."

Het is de derde aan printen gerelateerde kwetsbaarheid in Windows die aan het licht komt in de afgelopen vijf weken, somt Ars Technica op. De security-onderzoeker die de kwetsbaarheid meldde bij Microsoft, Jacob Baines, zegt tegen Ars dat hij de situatie opvallend vindt. Hij meldde de kwestie bij Microsoft in juni en gaf een deadline van 7 augustus om met een oplossing te komen. Volgens hem is het gebruikelijk dat het moment van public disclosure of het moment van patch-uitgave gebruikt wordt als aanleiding om een advisory te publiceren. Waarom dat dan op dit moment gebeurt, is niet duidelijk. "Misschien hebben ze de details over de kwetsbaarheid elders gezien, maar ik zelf niet."