Microsoft fixt problemen labelprinters veroorzaakt door PrintNightmare-update

Microsoft heeft printerproblemen die veroorzaakt werden door de recente PrintNightmare-patch opgelost. Bepaalde Zebra- en Dymo-labelprinters werkten na update KB5004945 niet meer goed. De nieuwste update wordt automatisch binnen 24 uur verspreid.

Microsoft bracht in de afgelopen dagen meerdere noodupdates voor Windows 10 versie 2004, 20H2, en 21H1 uit om kwetsbaarheid CVE-2021-34527, beter bekend als de PrintNightmare-kwetsbaarheid, te verhelpen. Onder andere updates KB5003690, KB5004760 en KB5004945 werden kort na elkaar uitgebracht om de remote code execution-kwetsbaarheid via Windows' Print Spooler-functie te voorkomen. Kort daarna verschenen problemen bij het gebruik van bepaalde label- en bonnetjesprinters van in elk geval Zebra en Dymo, zo meldt Bleeping Computer. De oplossing daarvoor wordt verspreid via het Known Issue Rollback-systeem, wat tot 24 uur kan duren.

Overigens heerst er nog steeds onduidelijkheid of de PrintNightmare-kwetsbaarheid met de patch van Microsoft verholpen is. Meerdere beveiligingsonderzoekers beweren dat de exploit via de Point&Print-functionaliteit ook na het doorvoeren van de patch alsnog aanwezig is. In een blogpost stelt Microsoft gebruikers gerust; alles zou volgens de softwaregigant verder naar behoren werken en het bedrijf raadt gebruikers dan ook om de cumulatieve update KB5004945 zo snel mogelijk te installeren.