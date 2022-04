Microsoft neemt enterprise-beveiligingsbedrijf RiskIQ over

Microsoft heeft het beveiligingsbedrijf RiskIQ overgenomen. Dit bedrijf focust voornamelijk op enterpriseklanten en hoe zij hun cloudnetwerk het beste kunnen beveiligen. Volgens Bloomberg-bronnen betaalt Microsoft ruim een half miljard dollar voor RiskIQ.

RiskIQ is volgens Microsoft gespecialiseerd in het beoordelen van de veiligheid van cloudnetwerken van grote bedrijven. Het beveiligingsbedrijf onderzoekt hoe veilig de verbinding is van een bedrijf met clouddiensten als die van Microsoft of AWS. Daarnaast kijkt het bedrijf naar het netwerk binnen een bedrijf zelf en naar beveiligingsproblemen via eventuele leveranciers.

De Attack Surface- en Threat Intelligence-pakketten van RiskIQ gaat Microsoft via zijn eigen Security-pakket aanbieden. Microsoft zegt de PassiveTotal-community van RiskIQ te blijven ondersteunen. Binnen deze community delen beveiligingsonderzoekers threat intelligence en wordt deze intelligence met machinelearning geanalyseerd. Bloomberg zegt op basis van anonieme bronnen dat Microsoft omgerekend meer dan 422 miljoen euro heeft neergeteld voor het Amerikaanse bedrijf.