Microsoft begint bètatest met nieuwe Office-UI

Gebruikers van het bètaprogramma van Microsoft Office kunnen daarin het nieuwe ontwerp van het kantoorpakket testen. Later dit jaar komen de programma's zoals Word en Excel uit met een nieuwe UI, maar die is nu alvast uit te proberen.

De veranderingen zitten in de aankomende versie van Office. Die komt later dit jaar uit voor zowel Windows 10 als het nieuwe Windows 11. Nu kunnen gebruikers het al testen als ze in het Office Insider-programma zitten, merkt WindowsLatest op. In het Insider-programma moeten gebruikers aangeven bèta-channel-updates te ontvangen. Het is nog niet bekend wanneer alle Microsoft 365-gebruikers de nieuwe UI zien.

Opvallend is dat de wijzigingen vooral klein en grafisch zijn. Aanvankelijk was Microsoft van plan om de 'ribbon-toolbar' te vervangen door een contextuele taakbalk. Dat plan lijkt in de eerste bèta nog niet te zijn doorgevoerd. Microsoft kreeg veel kritiek op het plan de ribbon-toolbar te wijzigen, maar het is niet bekend of dat plan op een later moment nog wordt doorgezet. De wijzigingen zitten nu vooral in grafische elementen zoals ronde hoeken in onder andere de toolbar, en meer ruimte in sommige knoppen of menu's.