Politie houdt Amsterdammer aan op verdenking van phishingpraktijken

De Nederlandse politie heeft een 30-jarige Amsterdammer aangehouden die vermoedelijk meer dan 400.000 euro heeft gestolen via phishing. De man zou een coördinerende rol hebben gehad en tientallen slachtoffers hebben gemaakt.

De politie schrijft in een persmededeling dat het ongeveer een jaar geleden startte met een onderzoek nadat een slachtoffer aangifte had gedaan van oplichting via Marktplaats. Het slachtoffer werd volgens de politie gecontacteerd via WhatsApp waarna de oplichter een neplink stuurde die sterk leek op een gelijk-oversteken-webpagina van Marktplaats. Via de neplink kon de oplichter inlog- en bankgegevens verzamelen om vervolgens een nieuwe bankkaart naar een vals adres te laten toesturen. De dader kon volgens de politie op die manier 160.000 euro buitmaken.

De politie ontdekte tijdens het onderzoek 67 andere aangiftes waar de man potentieel aan gelinkt kan worden. In totaal zou hij meer dan 400.000 euro gestolen hebben. Bij 21 potentiële slachtoffers van de man heeft de politie naar verluidt phishing kunnen verhinderen.