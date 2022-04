Verkoop van Marktplaats en 2dehands aan Noors bedrijf gaat definitief door

De eBay-divisie met daarin Marktplaats en 2dehands komt definitief in handen van het Noorse bedrijf Adevinta. De Oostenrijkse mededingingsautoriteit gaf na aanvankelijke bezwaren toestemming, waarmee de laatste horde voor de inlijving is genomen.

De Oostenrijkse Bundeswettbewerbsbehörde gaf groen licht voor de overname nadat de mededingingsautoriteit akkoord ging met de wijzigingen die Adevinta voorstelde. De autoriteit was na onderzoek bezorgd dat de plannen van Adevinta om de eBay Classifieds Group over te nemen nadelig zouden uitpakken voor de concurrentie tussen eBay.at en Willhaben. Willhaben is een joint venture van Adevinta en eBay heeft een belang in Adevinta en daarmee indirect een belang in Willhaben.

De partijen beloofden dat eBay zijn financiële belang in het Noorse bedrijf achttien maanden na goedkeuring van de overname terugbrengt tot 33 procent. Daarnaast deed Adevinta beloften om te voorkomen dat eBay informatie over de bedrijfsvoering van Willhaben in handen krijgt die het strategisch zou kunnen benutten.

Adevinta meldt dat alle regelgevende instanties nu akkoord zijn met de overname en dat daarmee de deal kan worden afgerond. Het bedrijf verwacht dat dit op of rond 25 juni daadwerkelijk zal gebeuren.

Marktplaats is sinds 2004 onderdeel van de eBay Classifieds Group en het Belgische 2dehands valt sinds 2013 onder die afdeling. Verder zijn het Deense Bilbasen en DBA, en het Duitse Mobile.de dochterbedrijven van de eBay-divisie.

Adevinta betaalt 2,5 miljard dollar voor de onderneming en eBay krijgt een belang van 44 procent in Adevinta. Wat de verdere gevolgen van de overname voor Marktplaats en 2dehands zijn, is nog niet bekend.