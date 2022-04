W3C promoveert Web Audio-api tot officiële standaard

Het World Wide Web Consortium heeft de Web Audio-api tot een officiële standaard verklaard. Het besluit opent de weg voor verdere ontwikkeling van de JavaScript-api, in de vorm van een v2-versie met meer mogelijkheden.

De promotie tot officiële standaard is het resultaat van een lang W3C-traject voor de Web Audio-api. Een werkgroep van de W3C publiceerde al in 2011 de eerste draft voor de api. Het gaat om een high-level JavaScript-api voor de verwerking en het gebruik van audio in websites en webapplicaties. De api is complementair aan het <audio> -element, dat te gebruiken is voor eenvoudige audiobediening voor het web. Web Audio maakt complexer gebruik mogelijk, zoals stereopanning, het gebruik van effecten en het vervormen van geluid met behulp van interface-elementen.

Tal van diensten maken al gebruik van de api, waaronder SoundCloud, Ableton, Google Meet en Stadia en Spotify. Ook browserbouwers zoals Mozilla ondersteunen de api al een tijd en er is een jaarlijkse Web Audio-conferentie waar de ontwikkeling besproken wordt. Volgens de W3C heeft deze brede ondersteuning bijgedragen aan de status van een W3C Recommendation-standaard. De organisatie werkt al aan Web Audio API v2, die voortborduurt op de huidige standaard en meer complexiteit en functies voor ontwikkelaars gaat bieden. Wanneer het werk aan versie twee afgerond moet worden, is niet bekend.