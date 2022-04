W3C publiceert voorstel voor Web Neural Network-api voor browsers

De W3C-organisatie heeft een eerste versie uitgebracht van een voorstel voor een api voor een neuraal netwerk in de browser. De Web Neural Network-api moet het mogelijk maken de browser te gebruiken voor machine learning.

Een first draft van het voorstel staat inmiddels op de site van de standaardisatieorganisatie. Het document is opgesteld door de Web Machine Learning Working Group, die vorig jaar werd vastgesteld. Die groep bestaat onder andere uit Google, Microsoft en Intel.

De voorgestelde standaard moet WebNN gaan heten, of Web Neural Network. Het is een api die het mogelijk maakt om neurale netwerken te gebruiken vanuit de browser door gebruik te maken van hardwareacceleration-api's zoals WebGPU of WebGL. De W3C noemt als mogelijke toepassingen object- of gezichtsherkenningen, maar ook live-captioning, vertalingen of geluidsonderdrukking. Zulke toepassingen kunnen dan client-side worden uitgevoerd.

In het voorstel staan verschillende voorstellen rondom de beveiliging en privacyvoorwaarden voor de api. Die zou standaard uit moeten staan zodat niet iedere websitebeheerder er zomaar gebruik van kan maken zonder dat er permissies worden gegeven. Ook schrijft de api voor dat afbeeldingen en video's waarmee gerekend wordt alleen in de sandbox kunnen draaien.