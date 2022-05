Microsoft opent machine-learninglab in Amsterdam voor onderzoek naar moleculen

Microsoft opent een laboratorium voor moleculair onderzoek met behulp van machine learning. Het lab komt in Amsterdam te staan en wordt geleid door UvA-professor Max Welling. In het lab wordt de werking van moleculen bestudeerd in relatie tot gezondheidszorg en klimaatverandering.

Het nieuwe research-lab wordt geleid door professor Max Welling, die ook bijvoorbeeld werkt bij het Amlab-laboratorium voor machine learning van de Universiteit van Amsterdam. In het nieuwe onderzoekslab gaat Welling met een team wetenschappers via machine learning onderzoek doen naar de samenstelling van moleculen. "We willen moleculen beter leren begrijpen, bijvoorbeeld door ze beter te kunnen simuleren en er beter naar te kunnen zoeken", zegt Welling tegen Tweakers.

Dat moet uiteindelijk leiden tot het synthetiseren van zulke moleculen. Welling noemt ook praktische onderwerpen waar dat onderzoek toe kan leiden. "Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een medicijn tegen een bepaalde ziekte. We onderzoeken dan of we met machine learning een molecuul kunnen voorspellen dat na het synthetiseren de gewenste eigenschappen heeft voor het bestrijden van die ziekte."

Ook onderzoek naar klimaatveranderingen en de bijbehorende oplossingen daarvoor is een onderdeel van wat het laboratorium gaat doen. Welling: "We zijn erg geïnteresseerd in oplossingen zoals waterstof. Denk daarbij aan onderzoek naar katalysators voor het maken van waterstof. We gaan zoeken naar moleculen die zulke processen kunnen versnellen."

Het laboratorium start in september. De eerste stap wordt volgens Welling om mensen aan te nemen. Op de website staan vier vacatures voor senioronderzoekers naar deep learning en computationele chemie. "We moeten het lab laten groeien, en daarna het onderzoek organiseren en definiëren", zegt Welling. "Het idee is om een stip op de horizon te hebben en daar naartoe te werken. Dat is heel praktisch, maar dat punt gaan we niet morgen al bereiken. Daarvoor moeten we eerst moleculen beter begrijpen."