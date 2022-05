Microsoft opende in de afgelopen zomer een onderzoeksinstituut voor het bestuderen van moleculen met behulp van machinelearning. De onderzoekers hopen met verschillende modellen en datasets te onderzoeken hoe die in elkaar zitten. Tweakers sprak met professor Max Welling, die het instituut gaat leiden.

Jullie zijn deze zomer begonnen met een machinelearninglab. Hoever zijn jullie nu met het opstarten?

"We doen in Amsterdam onderzoek waarbij verschillende wetenschappen bij elkaar komen. Het gaat behalve om machinelearning bijvoorbeeld om high performance computing en computerwetenschappen, maar ook om chemie en natuurkunde. Nederland is daar zelf erg goed in, maar ook in computationele scheikunde en biologie en machine learning zelf. Er zijn hier dus veel mensen om mee te praten, wat we nu ook doen. Op dit moment zijn we ook veel in gesprek met bedrijven in zowel Nederland als internationaal, om te kijken wat voor soort samenwerkingen we op technologisch gebied kunnen aangaan."