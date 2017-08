Qualcomm neemt Nederlands machinelearningbedrijf over

Qualcomm heeft bekendgemaakt dat het de Nederlandse start-up Scyfer heeft overgenomen. Scyfer is onstaan uit de Universiteit van Amsterdam en verdiept zich in machine learning en kunstmatige intelligentie.

Qualcomm heeft de overname aangekondigd op zijn website. Met de overname wil het bedrijf zich verder gaan verdiepen in de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie, waaronder ai die op een lokaal apparaat draait en zo onafhankelijk is van een netwerkverbinding met de cloud.

Het bedrijf geeft aan dat professor dr. Max Welling van de Universiteit van Amsterdam onderdeel is van de overname. Hij blijft echter wel actief bij de universiteit. Ook de andere werknemers van Scyfer blijven in Amsterdam gevestigd.

Dit is niet de eerste keer dat Qualcomm een Nederlands bedrijf overneemt. Vorig jaar kondigde het bedrijf aan dat het een akkoord had bereikt om NXP, het bedrijf dat onder andere achter de ov-chipkaart zit, voor 43 miljard euro over te nemen. Op dit moment wordt die overname echter onderzocht door de Europese commissie, wegens mogelijke concurrentieproblemen. Hoeveel geld er in de overname van Scyfer gemoeid is, is niet bekendgemaakt.