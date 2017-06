Door Sander van Voorst, vrijdag 9 juni 2017 19:04, 4 reacties • Feedback

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd naar de overname van het Nederlandse NXP door de Amerikaanse chipontwerper Qualcomm. Er zijn zorgen over mogelijke effecten op de concurrentie, zoals hogere prijzen voor licentienemers.

De Commissie schrijft dat de overname 'twee van de toonaangevende spelers in de halfgeleiderindustrie zou verenigen'. Na het uitvoeren van een marktonderzoek heeft de Commissie verschillende punten benoemd die mogelijk problemen opleveren. Zo zouden de twee samengevoegde bedrijven een sterke positie op de markten voor basebandchipsets en nfc-chips verkrijgen, waardoor zij de mogelijkheid hebben om concurrenten van die markten uit te sluiten.

Daarnaast zou de overname ervoor kunnen zorgen dat het licentiebeleid van NXP gewijzigd wordt, bijvoorbeeld door de patenten op nfc-technieken met de patenten van Qualcomm te bundelen. Het onderzoek van de Commissie richt zich op dit punt op de mogelijke concurrentieverstorende effecten, zoals hogere prijzen voor licentienemers en het uitsluiten van concurrenten. Ten slotte gaat het onderzoek over de vraag of door de samenvoeging de concurrentie tussen beide bedrijven op het gebied van v2x -technologie wegvalt. Deze is belangrijk voor de ontwikkeling van 'connected' voertuigen.

Het onderzoek moet op uiterlijk 17 oktober afgerond zijn. De Commissie beoordeelt alle fusies boven een bepaalde omzetdrempel, maar leidt niet altijd een diepgaand onderzoek in. De Amerikaanse mededingingsautoriteiten hebben de overname inmiddels al goedgekeurd. Qualcomm maakte eind oktober vorig jaar bekend NXP te willen overnemen, voor een bedrag van ongeveer 43 miljard euro. Het gaat om de grootste overname in de chipsector tot nu toe, die Qualcomm minder afhankelijk moet maken van de smartphonemarkt. NXP is marktleider op het gebied van chips voor auto's en neemt een belangrijke positie in bij de levering van chips voor het internet-of-things.

Op mededingingsgebied heeft Qualcomm te maken met verschillende rechtszaken. Zo kreeg de chipontwerper een boete van 868 miljoen dollar, die is opgelegd door de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit. De Amerikaanse FTC is daarnaast van mening dat het bedrijf misbruik heeft gemaakt van zijn patenten op het gebied van netwerkchips. In China kreeg het bedrijf in 2015 een boete voor het misbruiken van zijn dominante marktpositie. De Europese Commissie heeft twee onderzoeken naar Qualcomm lopen.