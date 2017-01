Door Emile Witteman, woensdag 18 januari 2017 08:26, 2 reacties • Feedback

De Federal Trade Commission van de Verenigde Staten heeft een klacht ingediend tegen Qualcomm omdat het bedrijf zijn patenten op netwerkchips zou misbruiken. Het bedrijf rekent te hoge kosten voor het gebruik van de patenten.

Doordat Qualcomm een monopoliepositie tracht te behouden op bepaalde markten, houdt het daar innovatie tegen, schrijft de FTC. De commissie refereert hier naar de netwerkchips van het bedrijf, die de werking van de mobiele internetverbinding beheren in smartphones en verwerkt zijn in de socs.

De FTC beschuldigt Qualcomm ervan dat het bedrijf hogere prijzen voor zijn producten vraagt wanneer een smartphonefabrikant ook netwerkchips van een concurrerend bedrijf gebruikt. De fabrikanten moeten instemmen met een dure licentie van Qualcomm om andere producten van het bedrijf te kunnen gebruiken. Bovendien stelt Qualcomm niet alle patenten beschikbaar voor gebruik door andere bedrijven, hoewel dat volgens de zogenaamde frand -voorwaarden wel zou moeten.

Apple zou volgens de FTC tussen 2011 en 2016 uitgesloten zijn van de praktijken, omdat Qualcomm zich gerealiseerd zou hebben dat wanneer een ander bedrijf met Apple in zee zou gaan, dat een sterkere marktpositie zou krijgen. Door een exclusieve deal met Apple te sluiten, werd Apple aan het bedrijf gebonden en krijgt de concurrentie minder kans om marktaandeel te winnen.

Qualcomm heeft gereageerd op de beschuldigingen. Het bedrijf ontkent de aantijgingen en beschuldigt de FTC ervan dat de commissie te weinig informatie over de industrie had, waarop het onterechte aannames gedaan zou hebben.

Eind vorig jaar legde de Zuid-Koreaanse mededingingsautoriteit Qualcomm een boete op van omgerekend 815 miljoen euro, wegens het belemmeren van concurrentie en schenden van patentregelgeving. Qualcomm vecht die boete aan. Een jaar eerder kreeg de chipmaker om vergelijkbare redenen een miljoenenboete in China. Toen ging de fabrikant niet in beroep maar volgde een schikking met de autoriteiten.

In Europa lopen ook twee onderzoeken naar de handelspraktijken van Qualcomm. In een voorlopige conclusie stelde de Europese Commissie dat Qualcomm fabrikanten illegaal heeft betaald voor exclusieve afname van zijn chipsets. In deze zaak is nog geen boete opgelegd, maar die kan volgen als Qualcomm de beschuldigingen niet weet te weerleggen.