Aandeelhouders van de Amerikaanse chipontwerper Qualcomm hebben het bedrijf aangeklaagd. Zij zijn ontevreden over de manier waarop Qualcomm de Snapdragon 810-soc heeft uitgebracht en de manier waarop het bedrijf sinds 2013 is gerund.

Volgens The Register zijn de aandeelhouders van mening dat de chipontwerper half werk heeft geleverd bij het ontwerp van de Snapdragon 810. Bovendien zou de 64bit-modus gehaast zijn toegevoegd. Volgens de aanklacht had de soc daardoor te maken met oververhittingsproblemen. Eind 2014 kwamen er berichten naar buiten dat de processor onder bepaalde omstandigheden te heet werd. Kort daarna bleek dat Samsung de soc niet in zijn Galaxy S6-toestel zou gebruiken.

Een tweede onderwerp dat in de aanklacht centraal staat, is Qualcomms strategie sinds 2013. Het bedrijf is verwikkeld in verschillende mededingingszaken. Zo klaagde Apple het bedrijf in januari aan om een conflict over royalty's. De meest recente ontwikkeling in die zaak is dat Qualcomm schadevergoeding eiste van Taiwanese fabrikanten van iPhone-onderdelen.

Daarnaast betaalde het bedrijf een boete van omgerekend 868 miljoen dollar in Zuid-Korea en lopen er in Europa ook twee onderzoeken naar zijn handelspraktijken. De Amerikaanse FTC startte in januari een onderzoek omdat Qualcomm zijn patenten voor netwerkchips zou misbruiken.