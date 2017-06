Apple stelt dat licentieovereenkomsten met Qualcomm ongeldig zijn

Apple heeft voor de rechter bepleit dat de met chipontwerper Qualcomm gesloten licentieovereenkomsten ongeldig moeten worden verklaard. Volgens deze overeenkomsten moet Apple een licentievergoeding betalen voor elke iPhone. Hier is al langer een juridische strijd over.

Apple heeft zich volgens Reuters in een brief beklaagd over de praktijk van Qualcomm, waarbij de chipontwerper van klanten eist dat ze betalen voor zowel de licentieovereenkomsten als voor de geleverde chips. Apple baseert zich daarbij op een andere recente uitspraak waarin het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat Lexmark bij eenmaal verkochte printercartridges niet nogmaals kosten in rekening kan brengen voor het patent ingeval van een verdere doorverkoop.

Qualcomm levert modemchips aan Apple zodat de iPhones verbinding kunnen maken met mobiele datanetwerken. Volgens de licentieovereenkomsten krijgt Qualcomm een percentage van de inkomsten uit de verkoop van iPhones. Apple wil bereiken dat het bedrijf enkel hoeft te betalen voor het aanschaffen van de chips van Qualcomm en niet ook nog moeten betalen voor het patent, in de vorm van een percentage van de opbrengsten van elke iPhone. Door te stellen het niet meer apart zou hoeven te betalen voor het onder licentie gebruiken van patenten van Qualcomm heeft Apple zijn aanklacht tegen de chipontwerper aanzienlijk uitgebreid.

De zaak speelt sinds januari, toen Apple Qualcomm aanklaagde. Qualcomm heeft volgens Apple de regels overtreden bij het in licentie geven van zijn patenten. Apple wil dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard. Het bedrijf uit Cupertino eiste daarbij dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt en de bedragen voor de licentiebetalingen aanzienlijk verlaagt. Volgens Apple maakt Qualcomm misbruik van zijn monopoliepositie op de markt voor chips voor mobieltjes.

In reactie op deze aanklacht van Apple heeft Qualcomm in april op zijn beurt Apple aangeklaagd. De chipontwerper wil schadevergoeding voor niet nagekomen afspraken en wil dat Apple zich niet meer bemoeit met overeenkomsten tussen Qualcomm en iPhone- en iPad-fabrikanten. Ook zou Apple nationale toezichthouders hebben aangezet tot 'aanvallen' op de chipontwerper. Daarnaast zou Apple de prestaties van Qualcomm-modems in de iPhone 7 niet volledig hebben benut en een verkeerd beeld hebben geschetst van de prestatieverschillen tussen de modems en die van concurrenten.

Eind april maakte Apple bekend tijdens de nog lopende rechtszaak te stoppen met de licentiebetalingen aan Qualcomm, totdat een rechter zich heeft uitgesproken over de hoogte van de betalingen. Qualcomm vindt dat Apple eenzijdig heeft verklaard dat de contractbepalingen onacceptabel zijn, terwijl ze al tien jaar van toepassing zijn voor de productie van iPhones en iPads met een simkaart.

In mei eiste Qualcomm ook een schadevergoeding van vier Taiwanese fabrikanten die onderdelen van iPhones en iPads produceren voor Apple. Er zou sprake zijn van het schenden van licentievoorwaarden en het weigeren van het betalen voor patenten van Qualcomm. Apple zou deze fabrikanten hebben geïnstrueerd om te stoppen met de licentiebetalingen aan Qualcomm. Volgens Qualcomm houdt Apple betalingen aan zijn eigen fabrikanten in voor de licentiekosten die de fabrikanten aan Qualcomm zijn verschuldigd. Apple wil dat de rechtszaak van Qualcomm tegen de vier producenten wordt beëindigd.