Gerucht: Apple overweegt iPhones en iPads zonder Qualcomm-modems

Volgens nieuwe geruchten werkt Apple aan het ontwerp van iPhones en iPads die geen modems van chipmaker Qualcomm aan boord hebben. Het voornemen zou nog niet definitief zijn. De twee Amerikaanse bedrijven voeren al langer een juridische strijd.

Apple overweegt de toestellen zonder Qualcomm-modems volgend jaar uit te brengen, zo vertellen bronnen aan The Wall Street Journal en Reuters. Volgens de krant wil Apple de modems mogelijk vervangen door exemplaren van Intel en bestaat de mogelijkheid dat MediaTek modems levert. De beslissing om af te stappen van Qualcomm-onderdelen zou ermee te maken hebben dat de chipmaker geen software aan Apple leverde om zijn chips in prototypes te testen.

In een reactie bestrijdt Qualcomm dit en zegt dat het 'Apple net als andere bedrijven voorziet van ondersteuning voor nieuwe apparaten'. Bovendien zou het de modems voor de nieuwe generatie van Apple-apparaten al beschikbaar hebben gesteld aan het bedrijf. Apple gebruikt al langer Intel-modems in een deel van zijn toestellen, zo gebeurde dat bijvoorbeeld bij de iPhone 7 en 7 Plus.

De bronnen melden aan The Wall Street Journal dat Qualcomm stopte met het beschikbaar stellen van software toen Apple in januari een rechtszaak tegen het bedrijf begon. Qualcomm heeft volgens Apple de regels overtreden bij het in licentie geven van zijn patenten. Apple wil dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard. Het bedrijf uit Cupertino eiste daarbij dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt en de bedragen voor de licentiebetalingen aanzienlijk verlaagt. Volgens Apple maakt Qualcomm misbruik van zijn monopoliepositie op de markt voor chips voor mobieltjes.

In reactie op deze aanklacht van Apple heeft Qualcomm in april op zijn beurt Apple aangeklaagd. De chipontwerper wil schadevergoeding voor niet nagekomen afspraken en wil dat Apple zich niet meer bemoeit met overeenkomsten tussen Qualcomm en iPhone- en iPad-fabrikanten. Ook zou Apple nationale toezichthouders hebben aangezet tot 'aanvallen' op de chipontwerper.