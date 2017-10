CCP Games sluit twee studio's en trekt zich terug uit vr-ontwikkeling

CCP Games heeft bekendgemaakt dat het twee van zijn vijf studio's sluit en zich minder gaat richten op vr-games. De beslissing gaat gepaard met het ontslag van honderd werknemers. CCP Games is de ontwikkelaar van vr-game Eve: Valkyrie.

De beslissing werd bekend gemaakt in een interview met een IJslandse site en CCP Games bevestigde het nieuws later in een reactie aan onder meer PC Gamer. Daarin schrijft het bedrijf: "Ondanks het succes van de vr-games die we hebben uitgebracht gaan we ons richten op pc en mobiele platformen." Ondersteuning voor bestaande vr-titels blijft bestaan maar er zullen geen investeringen in nieuwe titels plaatsvinden totdat 'marktomstandigheden veranderen'.

De ontwikkelaar sluit zijn studio in het Amerikaanse Atlanta en verkoopt zijn studio in Newcastle, waardoor 100 medewerkers hun baan verliezen. In een forumreactie laat Community Manager CCP Falcon weten dat de beslissing geen gevolgen zal hebben voor Eve Online. Hij stelt dat er door de reorganisatie juist meer nadruk zou komen te liggen op de game die de ontwikkelaar in 2003 uitbracht. CCP Games zou nog steeds 'grote plannen' voor de mmorpg hebben.

De IJslandse ontwikkelaar heeft verschillende vr-games uitgebracht, zoals Sparc, Gunjack en Eve: Valkyrie. Voor die laatste game kwam recentelijk een grote update met de naam Warzone uit. Daarmee werd het onder meer mogelijk de game te spelen zonder vr-headset. EVE: Valkyrie kwam in maart vorig jaar uit voor de Oculus Rift en verscheen daarna ook voor de PlayStation VR en HTC Vive. De game blijft ondersteuning krijgen, aldus een forumpost.