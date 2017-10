Sony's omzet en winst groeien door goede PS4-verkopen

Sony heeft in het afgelopen kwartaal meer PlayStation 4's verkocht dan een jaar geleden en ook de omzet uit software voor de consoles nam toe. Ook leverde Sony meer high-end-televisies, maar van de Xperia-smartphones gingen er minder over de toonbank.

De kwartaalomzet van Sony's Game & Sevices Network Segment nam met 35,4 procent toe door de goede verkopen van PlayStation 4-hardware en -software. Sony leverde in het afgelopen kwartaal 4,2 miljoen PS4's, waar dat aantal in dezelfde periode vorig jaar op 3,9 miljoen exemplaren lag. In totaal heeft Sony nu wereldwijd 67,5 miljoen PS4's geleverd. Sony heeft zijn verwachtingen wat leveringsaantallen betreft voor zijn fiscale jaar 2017 naar boven bijgesteld.

Ook de Home Entertainment-divisie behaalde positieve resultaten. Sony leverde in de afgelopen drie maanden 3,2 miljoen tv's, tegenover 3,1 miljoen vorig jaar, maar het waren ook vooral high-end-modellen. Hierdoor steeg de omzet van deze divisie met 28,1 procent ten opzichte van vorig jaar.

De Mobile Communications-divisie blijft matig presteren: Sony leverde 3,4 miljoen Xperia-smartphones, terwijl dat vorig jaar in hetzelfde kwartaal nog 3,5 miljoen stuks waren. Sony heeft bovendien te maken met hogere kosten voor smartphoneonderdelen. De omzet van de divisie steeg weliswaar licht met 1,9 procent, maar door hogere kosten en de negatieve impact van koersverschillen van de yen tegenover de dollar, leed de smartphonetak een operationeel verlies van 2,5 miljard yen, omgerekend 19 miljoen euro.

Sony wist te profiteren van een lichte toename van de levering van camera's, maar vooral van een sterke stijging van de levering van camerasensoren voor smartphones. Door dit laatste steeg de omzet van de halfgeleidertak met 17,9 procent.

Uiteindelijk kwam de kwartaalomzet van Sony uit op 2062 miljard yen, omgerekend 15,7 miljard euro. Dat was 22 procent hoger dan vorig jaar. De winst nam toe van omgerekend 950 miljoen euro naar 1 miljard euro.