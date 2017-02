Door Julian Huijbregts, donderdag 2 februari 2017 10:03, 54 reacties • Feedback

Sony heeft in het afgelopen kwartaal 5,1 miljoen Xperia-smartphones geleverd. Dat is 33 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Met de verkoop van PlayStation-consoles gaat het beter. Daar werden er 9,7 miljoen van geleverd en dat is een stijging van 15,5 procent.

De verkoopcijfers blijken uit de kwartaalcijfers van Sony over de laatste drie maanden van 2016. Veel divisies van de Japanse elektronicafabrikant kampen met teruglopende cijfers. De Mobile-divisie die verantwoordenlijk is voor de Xperia-telefoons, boekte een omzet van 249 miljard yen. Dat is 35 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Wel maakte de divisie een winst van 21,2 miljard yen, omgerekend zo'n 174 miljoen euro.

De omzet van Sony's Imaging-afdeling, waar camera's onder vallen, daalde met 10 procent. Er werden in het kwartaal 1,6 miljoen camera's geleverd, een jaar geleden waren dat er nog 1,8 miljoen. Ook leverde Sony iets minder televisies: 4,1 miljoen stuks ten opzichte van 4,2 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet van die tak viel 12 procent lager uit.

De omzet van de gametak steeg met 5 procent. Sony leverde 9,7 miljoen PlayStations en dat is een stijging van 15,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De introductie van de PS4 Pro heeft hier aan bijgedragen, maar de fabrikant maakt geen cijfers van individuele producten bekend. Ook de chipdivisie van Sony doet het goed. Daar steeg de omzet met 17 procent.

Sony kampt nog altijd met de nasleep van de aardbeving die de productie van cmos-sensoren stillegde. Het bedrijf schat de impact nu in op 53,5 miljard yen, omgerekend ongeveer 439 miljoen euro. Het gaat dan vooral om misgelopen inkomsten omdat er niet geproduceerd kon worden.

In het kwartaal behaalde Sony in zijn geheel een omzet van 2,4 biljoen yen, een daling van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst halveerde en kwam uit op 92,4 miljard yen, ongeveer 759 miljoen euro. De wist viel volgens Sony lager uit door een afschrijving op de filmtak.