Door Julian Huijbregts, donderdag 2 februari 2017 08:54

Facebook heeft in het afgelopen kwartaal 3,7 miljard dollar winst gemaakt. Dat is ruim het dubbele van de winst van 1,6 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het sociale netwerk ziet het aantal gebruikers nog steeds groeien.

Er waren in december 1,23 miljard gebruikers dagelijks actief op Facebook, dat maakte het sociale netwerk bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Dat is een stijging van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vrijwel al het bezoek is afkomstig van smartphones: 1,15 miljard gebruikers waren dagelijks met hun mobieltje actief. Facebook heeft nu 1,86 miljard leden die maandelijks actief zijn. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2016 behaalde Facebook een advertentieomzet van 8,6 miljard dollar. Een stijging van 53 procent jaar op jaar. De winst kwam uit op 3,7 miljard dollar. Gedurende heel 2016 had Facebook een omzet van 26,9 miljard dollar en een winst van 10,2 miljard dollar, omgerekend zo'n 9,5 miljard euro. Zowel de omzet als de winst is flink gestegen ten opzichte van 2015. Toen werd er een omzet van 17 miljard dollar behaald en kwam de winst uit op 3,7 miljard dollar. Het grootste deel van de inkomsten krijgt Facebook uit mobiele advertenties. Dat was in het afgelopen kwartaal 84 procent. In de vorige twee kwartalen was dat percentage hetzelfde.

Facebook-ceo Mark Zuckerberg zei bij de presentatie van de cijfers dat hij video als belangrijkste trend ziet en dat het bedrijf video op de eerste plaats blijft zetten in de komende periode. Het gebruik van de Live Video-functie van het sociale netwerk kende een piek tijdens tijdens nieuwjaarsavond. Hoeveel mensen toen de functie gebruikten om live te streamen zegt Zuckerberg niet.