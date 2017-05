Door Julian Huijbregts, donderdag 4 mei 2017 11:43, 56 reacties • Feedback

Volgens Facebook zijn er maandelijks 1,94 miljard mensen actief op het sociale netwerk. Het aantal dagelijks actieve gebruikers groeide naar 1,28 miljard. Facebook maakte in het afgelopen kwartaal wederom veel meer winst dan een jaar eerder.

In zijn kwartaalcijfers meldt Facebook een omzet van 8 miljard dollar, omgerekend zo'n 7,3 miljard euro. Daarvan schreef het sociale netwerk 3,06 miljard dollar bij als winst. De winst was daarmee 76 procent hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ook in het vorige kwartaal noteerde Facebook een flinke winststijging, toen ging het om een ruime verdubbeling.

Van de omzet was 7,6 miljard dollar afkomstig uit advertenties. Per gebruiker behaalde Facebook wereldwijd een advertentieomzet van 4,14 dollar. Vorig jaar was dat in hetzelfde kwartaal 3,21 dollar. Amerikaanse gebruikers leveren Facebook verreweg het meeste op, 16,56 dollar in het afgelopen kwartaal. Wederom waren mobiele advertenties de grootste inkomstenbron. Zij waren goed voor 85 procent van de advertentieomzet. Dat is een vergelijkbaar percentage als in de vorige kwartalen.

Facebook nadert de twee miljard maandelijks actieve gebruikers. In het afgelopen kwartaal waren dat er 1,94 miljard, 76 miljoen meer dan in het voorgaande kwartaal. De nieuwe gebruikers komen vooral uit Azië en de 'rest' van de wereld.