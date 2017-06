Facebook heeft twee miljard maandelijks actieve gebruikers

Facebook heeft sinds dinsdag twee miljard leden. Dat zegt oprichter en ceo Marck Zuckerberg in een bericht op zijn eigen account. Hij doelt daarbij op het aantal maandelijks actieve gebruikers. Vorige maand waren dat er 1,94 miljard.

Het bericht van Zuckerberg is kort en geeft geen verdere details. Hij stelt dat het sociale netwerk nu officieel twee miljard leden telt. In een persbericht van Facebook staat dat het gaat om maandelijks actieve gebruikers.

Volgens het bericht plaatsen iedere dag meer dan 175 miljoen mensen een Love-reactie op een bericht en wordt er meer dan 800 miljoen keer iets 'leuk' gevonden. Verder zijn er meer dan een miljard mensen die iedere maand een groep op Facebook bezoeken. Gebruikers van het sociale netwerk kunnen een gepersonaliseerd filmpje delen, waarin wordt stilgestaan bij de mijlpaal van twee miljard gebruikers.

Facebook maakt ieder kwartaal exacte cijfers bekend over het aantal leden dat maandelijks en dagelijks actief is. De meest recente gegevens werden begin mei vrijgegeven en toen sprak het bedrijf over 1,94 miljard maandelijks actieve gebruikers en 1,28 miljard leden die dagelijks terugkeren. In zo'n twee maanden tijd zijn daar dus ongeveer 600.000 maandelijks actieve gebruikers bijgekomen.

TechChrunch heeft een afbeelding online gezet die de meest recente cijfers van de grootste sociale netwerken tegen elkaar afzet. Facebook is met zijn twee miljard gebruikers de grootste, gevolgd door YouTube met 1,5 miljard gebruikers die maandelijks actief zijn.