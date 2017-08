Sony boekt winst door aanzienlijke stijging levering beeldsensoren smartphones

Sony heeft in het afgelopen eerste kwartaal van het fiscale jaar van 2017 een recordwinst geboekt van omgerekend 1,2 miljard euro. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door een aanzienlijke stijging van de geleverde beeldsensoren voor smartphones.

Deze stijging van de winst hangt samen met Sony's halfgeleiderdivisie, die verantwoordelijk is voor het maken van beeldsensoren voor smartphones; na de impact van de Kumamoto-aardbevingen in 2016 in Japan, draait dit onderdeel weer stabiel. Er zijn in totaal in het afgelopen kwartaal bijna 149 miljoen beeldsensoren geleverd, een stijging van bijna 62 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De winst van deze divisie kwam uit op omgerekend 425 miljoen euro, terwijl er een jaar geleden nog een verlies van bijna 395 miljoen euro werd geleden.

Veel divisies van de Japanse elektronicafabrikant laten verbeterde resultaten zien. De omzet van Sony's Imaging-afdeling, waar camera's onder vallen, steeg met 27,3 procent. Ook deze divisie profiteert van het herstel na de Kumamoto-aardbevingen in Japan. Er zijn 1,25 miljoen digitale camera's verkocht, terwijl dat er een jaar geleden slechts 800.000 waren. De winst steeg ten opzichte van een jaar geleden met ruim 15 procent naar 178 miljoen euro.

De smartphonedivisie behaalde het afgelopen kwartaal een omzet van omgerekend 1,39 miljard euro, een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder. Er werd wel meer winst geboekt: van 3 miljoen euro een jaar geleden naar 27,6 miljoen euro het afgelopen kwartaal. Het aantal geleverde smartphones steeg van 3,1 miljoen exemplaren een jaar geleden naar 3,4 miljoen het afgelopen kwartaal.

Sony's gamingdivisie liet daarentegen een aanzienlijke daling van de winst zien: in hetzelfde kwartaal een jaar geleden werd er nog 338 miljoen euro winst geboekt, maar in het afgelopen kwartaal daalde dit naar bijna 136 miljoen euro. De omzet steeg licht, volgens Sony door een stijging van de verkoop van games voor de PlayStation 4 en de verkopen van de PlayStationVR. De daling van de winst ten opzichte van vorig jaar, heeft volgens Sony te maken met het ontbreken van een zeer winstgevende game in het afgelopen kwartaal en een prijsdaling die vorig jaar werd doorgevoerd.

Wat betreft geleverde tv's moest Sony in het afgelopen kwartaal een stapje terug doen. In hetzelfde kwartaal in 2016 werden er nog 2,7 miljoen tv's verkocht, tegen 2,5 miljoen het afgelopen kwartaal. Sony geeft aan dat dit te maken heeft met de overgang naar de verkoop van meer high end-modellen. De omzet van de home entertainment-divisie steeg wel met zo'n 9 procent.