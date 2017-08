KPN schrapt datalimiet Internet Buitengebied

KPN hanteert vanaf 1 augustus geen datalimiet meer voor zijn Internet Buitengebied-aanbod, waarbij het zijn 4g-netwerk inzet om klanten in afgelegen gebieden van internet te voorzien. Klanten die ook een vaste verbinding afnemen, hoeven daarnaast geen extra maandkosten meer te betalen.

Klanten met een abonnement voor Internet Buitengebied 4G van KPN kunnen vanaf 1 augustus onbeperkt downloaden en streamen voor een bedrag van 39 euro per maand, meldt KPN. Voorheen hanteerde de provider twee abonnementen: een met datalimiet van 10GB voor 32,50 euro per maand en een met limiet van 50GB voor 50 euro per maand. De gemiddelde snelheid van de dienst ligt op 20Mbit/s, claimt het bedrijf.

Wie daarnaast een abonnement voor vast internet van KPN afneemt, hoeft geen 39 euro extra te betalen voor Internet Buitengebied. "Wij zetten een eerste stap in het combineren van vast en mobiel internet", noemt KPN als reden voor het schrappen van de extra kosten. "Wij verwachten eind dit jaar een oplossing te hebben waarbij wij het mobiele netwerk en het vaste netwerk nog beter kunnen combineren." KPN heeft dinsdag de eerste abonnementen van klanten omgezet naar het nieuwe aanbod. Het bedrijf brengt klanten via e-mail op te hoogte.

KPN voert sinds begin dit jaar al testen uit met het combineren van vast en mobiel, in een poging buitengebieden van stabiele verbindingen te kunnen voorzien. Providers experimenteren hiervoor onder andere met multipath tcp. Het telecombedrijf begon in 2015 met het aanbieden van een 4g-aanbod als breedbandverbinding voor afgelegen gebieden. Er zijn tienduizenden adressen in Nederland die moeilijk op snelle netwerken aan te sluiten zijn.