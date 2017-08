Reddit heeft 170 miljoen euro opgehaald voor moderniseren van de website

Discussiewebsite Reddit heeft omgerekend 170 miljoen euro opgehaald bij een aantal investeerders afkomstig uit Silicon Valley en bij enkele investeringsmaatschappijen. Met het geld willen de eigenaren het populaire internetprikbord moderniseren door de code te gaan herschrijven.

De oprichters van Reddit, Steve Huffman en Alexis Ohanian, hebben in een interview met Recode gezegd dat het geld vooral zal worden gebruikt voor het herontwerpen van de frontpagina van Reddit. Ze vinden dat Reddit 'oud' aanvoelt en ze willen niet dat de discussiesite, die maandelijks 300 miljoen bezoekers trekt, met 'oud' wordt geassocieerd.

Het is de bedoeling dat het nieuwe ontwerp vooral visueel aantrekkelijker wordt. Volgens een redacteur van Recode, die tijdens het interview een vroege versie van de nieuwe look van Reddit heeft gezien, ziet het nieuwe ontwerp er vergelijkbaar uit als de nieuwsfeed van Facebook of de tijdlijn van Twitter.

Voor het nieuwe design zal de volledige achterliggende code worden herschreven. Daarvoor moet het aantal werknemers tegen einde van het jaar groeien naar 300; begin dit jaar waren er in totaal 140 werknemers bij Reddit in dienst en dat aantal ligt inmiddels al op 230.

Naast het nieuwe visuele ontwerp, wordt het geld van de investeerders ook gebruikt voor de mogelijkheid voor gebruikers om zelfgemaakte video's direct te kunnen uploaden. Voor deze functionaliteit heeft Reddit onlangs nog een bèta-feature geïntroduceerd.

Reddit is nog steeds bezig met de overgang naar mobiel gebruik.; de mobiele app werd pas in begin 2016 geïntroduceerd. Ongeveer 20 procent van de gebruikers op Reddit bezoekt de website via mobiele apparaten, maar zij zijn wel goed voor een aandeel van 50 procent van de totale tijd die op Reddit wordt gespendeerd.

Volgens de oprichters is Reddit pas sinds 2015 begonnen met het verkopen van advertenties op structurele basis. Geld verdienen zou geen prioriteit voor hen zijn. Huffman wilde geen omzetcijfers geven. Reddit is nog altijd niet winstgevend. Om meer geld op te halen is een beursgang een mogelijkheid. Huffman zei dat het pad waar Reddit zich op bevindt, vaak uitmondt in een beursgang, maar daarvoor zouden de oprichters nog geen plannen hebben.