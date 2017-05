Door Mark Hendrikman, zaterdag 13 mei 2017 13:29, 13 reacties • Feedback

Submitter: davdinges

Reddit gaat toch custom css niet afschaffen. Deze manier van webpagina's aanpassen werkt veelal niet goed op mobile, maar dankzij kritiek vanuit de Redditgemeenschap staan de websitebeheerders custom css toch weer toe.

Subredditbeheerders zeiden bij de aankondiging van de afschaffing van custom css dat het zou leiden tot minder controle over de pagina's en daarmee tot een afname in de eigen identiteit van subreddits. Daar geeft Reddit nu gehoor aan, maar kopstuk Spez tekent wel aan dat de tools om thema's te maken voor subreddits er alsnog gaan komen. Custom css wordt een optie voor 'geavanceerde gevallen'. Hij waarschuwt ook dat nadat de thematools beschikbaar zijn, Reddit niet meer zo voorzichtig zal omspringen met sitewijzigingen die custom css-layouts 'kapotmaken'. Dit kan betekenen dat na verloop van tijd custom css op Reddit dus alsnog 'afgeschaft' wordt in de vorm van een gebrek aan compatibiliteit.

De zelf ontwikkelde tools van Reddit moeten in de toekomst alles ondersteunen wat nu met custom css bereikt wordt: logo's, afbeeldingen, kleuren, spoilercensuur, menu's, 'flair' en meer. Ook geavanceerde zaken als kalenders, scoreborden en andere widgets moeten straks officieel ondersteund worden. Deze toevoegingen moeten, wanneer ze met deze tools geïntroduceerd worden, dus ook goed werken op mobile.

De site begint met een besloten alfatest waarin de eerste versies van de tools op de proef genomen kunnen worden. Subredditbeheerders kunnen reageren op de sticky comment onder de aankondiging om zich aan te melden voor de alfatest. Later wordt dit opgevoerd tot een opt-in-bèta.