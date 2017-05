Door Bauke Schievink, zondag 14 mei 2017 01:00, 13 reacties • Feedback

De computersystemen van Q-park zijn dit weekend getroffen door ransomware. Onder andere in Nederland kregen de systemen van de parkeergaragebeheerder te maken met de malware, waardoor klanten niet konden betalen en poortjes handmatig geopend moesten worden.

Q-park heeft bevestigd dat het getroffen is door ransomware. In verschillende landen zijn de computersystemen van het bedrijf getroffen, waardoor bestanden zijn versleuteld en er betaald moet worden om weer toegang te krijgen. Onder andere in Nederland melden klanten van Q-park-parkeergarages dat de betaal- en toegangsystemen niet meer functioneerden. Tegenover RTL Nieuws zegt een woordvoerder van Q-park dat er monteurs naar de parkeergarages worden gestuurd om de systemen te resetten. Onduidelijk is nog hoe lang het gaat duren voordat de getroffen parkeergarages weer volledig operationeel zijn.

Q-park is slachtoffer van de zogenaamde Wana Decrypt0r 2.0-ransomware. Die trof eerder al computersystemen wereldwijd, maar een beveiligingsonderzoeker vond per toeval een killswitch, waardoor het verspreiden van de kwaadaardige software werd gestopt. Volgens recente berichten is de malware mogelijk afkomstig van de NSA; hacktools van de Amerikaanse inlichtingendienst verschenen eerder op internet, en zijn mogelijk misbruikt door criminelen.

De ransomware dook vrijdag voor het eerst op, waarbij het onder meer Britse ziekenhuizen besmette. Wereldwijd zijn duizenden computernetwerken besmet geraakt met de ransomware, waarbij gevraagd wordt om 300 dollar aan 'losgeld' te betalen. Microsoft heeft een patch uitgebracht voor kwetsbare systemen; daarbij gaat het onder meer om Windows XP.