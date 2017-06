Door Sander van Voorst, dinsdag 20 juni 2017 07:20, 2 reacties • Feedback

Een Zuid-Koreaans hostingbedrijf, Nayana, heeft bekendgemaakt dat het bijna 1 miljoen euro aan losgeld heeft betaald nadat zijn systemen waren ge´nfecteerd met ransomware. Een beveiligingsbedrijf gaat ervan uit dat het om de Erebus-ransomware voor Linux-systemen gaat.

Vorige week maakte het bedrijf bekend dat het aan het onderhandelen was met de criminelen achter de ransomware. In het bericht is genoemd dat het uiteindelijk overeengekomen bedrag neerkomt op 397,6 bitcoin, wat omgerekend ongeveer 925.000 euro is. Inmiddels heeft het bedrijf laten weten dat decryptie van de geïnfecteerde systemen onderweg is.

Het incident is beschreven in een blogpost van het Japanse beveiligingsbedrijf Trend Micro, dat schrijft dat de aanvallers in eerste instantie een bedrag van 550 bitcoin vroegen, wat neerkomt op ongeveer 1,3 miljoen euro. In totaal zouden 153 Linux-servers en daarmee 3400 websites zijn getroffen door de ransomware-aanval. Het hostingsbedrijf liet vorige week weten dat het op 10 juni op de hoogte kwam van de aanval.

Volgens Trend Micro kwam de Erebus-ransomware voor het eerst aan het licht in september van vorig jaar; destijds werd de malware verspreid door kwaadaardige advertenties. Een tweede variant werd in februari van dit jaar ontdekt en maakte gebruik van een manier om Windows- uac te omzeilen. Het beveiligingsbedrijf schrijft dat er verschillende manieren zijn waarop infectie bij Nayana plaats heeft kunnen vinden, zo draait het bedrijf verouderde versies van Linux, Apache en php.

De Erebus-ransomware zou zich voornamelijk richten op Zuid-Korea en versleutelt in totaal 433 bestandstypes. De huidige variant van de malware zoekt bovendien naar bestanden in folders var/www/ en ibdata, die beiden vaak voorkomen in webhostingomgevingen.