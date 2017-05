Door Mark Hendrikman, zaterdag 13 mei 2017 11:13, 7 reacties • Feedback

Gameontwikkelaar Haemimont Games werkt aan een koloniesimulator die zich afspeelt op de planeet Mars. Net als Tropico, de gameserie waar de ontwikkelaar om bekend staat, heeft Surviving Mars een humoristische ondertoon.

Surviving Mars is op vrijdag aangekondigd door uitgever Paradox Interactive. Doel van de game is om een kolonie op de planeet te bouwen en deze ook in stand te houden. Dat betekent dat spelers koepels moeten plaatsen waarin een levensvatbare atmosfeer onderhouden wordt. Vervolgens kan binnenin deze koepels de daadwerkelijke kolonie gebouwd worden. Spelers moeten onder andere voedsel verbouwen, onderzoek naar nieuwe technologie doen en drones maken om het zware werk te verzetten zoals mijnbouw.

Paradox vertelt verder dat iedere kolonist in de game aparte eigenschappen heeft die zich uiten in zaken waar ze juist heel goed of slecht in zijn. Dit heeft weer zijn weerslag op de andere kolonisten en op de kolonie in zijn geheel. Daarnaast zijn er mysterieuze gebeurtenissen en voorwerpen op Mars die erg veel voor- of tegenspoed aan een kolonie bezorgen. Als voorbeeld geven de ontwikkelaars een vreemde bol die buiten een koloniekoepel verschijnt. Wat er binnenin de bol zit is niet duidelijk en spelers moeten zelf op onderzoek uit gaan.

De game moet uitkomen voor Windows, macOS en Linux, maar wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Er zal geen multiplayermodus zijn, maar de game krijgt wel ondersteuning voor mods. Van de game zijn direct een trailer en meerdere screenshots getoond.