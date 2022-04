Tropico 6 krijgt Caribbean Skies-dlc door nieuwe ontwikkelaarsstudio Realmforge

Uitgever Kalypso Media heeft de nieuwe Caribbean Skies-dlc aangekondigd voor Tropico 6. Deze uitbreiding is door Realmforge Studios gemaakt, die vanaf nu verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de Tropico-spellen. De dlc is vanaf 16 december beschikbaar.

Caribbean Skies krijgt volgens Kalypso onder meer drones, nieuwe gebouwen en vijf extra missies. Met de drones kunnen spelers mensen of goederen vervoeren, daarnaast zijn er Security Drones om de eilandbewoners in de gaten te kunnen houden. Een deel van de nieuwe gebouwen hebben te maken met de drones, zoals een dronefabriek en een Drone Taxi Service. Andere nieuwe gebouwen zijn de Balloon Tours en een Central Intelligence-gebouw. Tot slot zijn er vier nieuwe edicts, twee nieuwe traits, drie paleisdecoraties en een nieuwe outfit. De dlc kost 14 euro.

Waar Tropico 6 en alle voorgaande uitbreidingspakketten nog door Limbic Entertainment werden gemaakt, neemt Realmforge Studios de ontwikkeling van de Tropico-spellen nu over. Kalypso legt in het persbericht niet uit waarom de ontwikkeling naar Realmforge gaat. De uitgever zegt Realmforge voor de ontwikkeling van de Tropico-spellen volledig te hebben overgenomen, eerst was zestig procent van Realmforge in Kalypso's bezit. Sinds begin 2020 is Kalypso de volledige eigenaar van Realmforge. Voor de ontwikkeling van de Tropico-spellen is Realmforge uitgebreid met meer medewerkers en verhuisd naar een groter pand in München.

Realmforge Studios maakte eerder de dungeon managment simulator Dungeons 3 en werkt nu aan economic simulator en rts-spel Spacebase Startopia. Het is de vierde ontwikkelaar die een Tropico-spel gaat maken. Het eerste spel werd door PopTop Software gemaakt, de tweede game werd door Frog City Software gemaakt. De overige spellen werden door Haemimont Games gemaakt. Tweakers schreef eerder een review van Tropico 6.