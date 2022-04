Kalypso richt vijfde gamestudio op om aan Tropico 7 te werken

Kalypso heeft een tweede ontwikkelstudio in de Duitse stad München geopend. De nieuwe studio, Nine Worlds Studios, moet volgend jaar volledig operationeel zijn en beginnen met de ontwikkeling van citybuilder Tropico 7.

Nine Worlds Studios is volgens Kalypso expliciet opgericht voor de ontwikkeling van de nieuwe Tropico-game voor zowel pc als consoles. Thomas Schneider, eerder werkzaam bij ontwikkelaar Aesir Interactive, is projectmanager van de nieuwe studio. Hoe groot de studio gaat worden, is niet bekend. Kalypso zegt nog op zoek te zijn naar ontwikkelaars.

Het is de tweede Kalypso-studio in de Duitse stad, naast Realmforge Studios die aan de Dungeons-serie werkt. Kalypso zegt nogmaals voor München te hebben gekozen vanwege de goede ervaringen bij Realmforge en om de bestaande infrastructuur van die studio te kunnen gebruiken. Het bedrijf heeft nu vijf gamestudio's, waarvan vier in Duitsland.

In de Tropico-serie nemen spelers de rol aan van een dictator van een tropisch rijk. Voorheen werden de games door onafhankelijke ontwikkelaars gemaakt, zoals Haemimont Games en Limbic Entertainment. Laatstgenoemde maakte de laatste game in de serie, waar Tweakers een review over schreef.