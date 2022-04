Stad Leuven zet slimme camera's in om sportersgedrag in parken te analyseren

De Belgische stad Leuven begint een proef met slimme camera's in parken die gaan registreren wat voor sport er wordt uitgeoefend. In twee parken gaan de camera's filmen welke soort sporten mensen beoefenen en hoe lang ze dat doen.

Het project heet Smart Sporting Cities. De proef loopt voor drie jaar, schrijft de stad. In twee parken in de stad wordt een onbekend aantal camera's opgehangen die sporters gaan analyseren. De camera's meten hoeveel mensen sporten, hoe vaak ze dat doen en op welke momenten dat gebeurt. Ook analyseren de camera's welke sport er wordt beoefend. Er wordt daarnaast data verzameld over of sporters alleen zijn of in een groep, of ze via paden of looproutes bewegen, hoe snel sporters zijn, welke 'sportinfrastructuur' ze gebruiken, welke recreatievoorzieningen in het park, en op welke momenten dat gebeurt. In de parken zijn onder andere grasvelden en voetbalkooien en een sportmuur beschikbaar.

De stad wil met de proef uitzoeken of het 'huidige sport- en beweegbeleid het juiste effect heeft'. Concrete onderzoeksvragen beschrijft de stad niet op de site. In de toekomst moet er ook een draaiboek komen over het gebruik van de apparatuur om sporteffectiviteit te meten. Dat is bedoeld zodat andere gemeenten of steden die kunnen inzetten.

Volgens de stad Leuven wordt er 'maximaal rekening gehouden met dataveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens', maar details daarover ontbreken. Ook is er geen specifiek privacybeleid voor het project. De stad zegt dat beelden lokaal op de camera worden verwerkt met een niet nader genoemde kunstmatige intelligentie. Vervolgens worden wel 'telgegevens of kenmerken van bepaalde parameters' doorgestuurd naar een centrale database, waarvan onbekend is waar die staat. De opdracht is uitbesteed aan twee bedrijven, en wordt geleid door Cronos Public Services, dat de digitalisering van de Belgische overheidsinstellingen beheert.