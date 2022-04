In Leusden staat een prullenbak. Die stuurde ooit een berichtje naar een facilitair medewerker bij de gemeente als hij vol was. Handig, maar het was de enige toepassing in de 'smart city'-strategie van deze plaats, en inmiddels is hij stopgezet. Dat is tegen de verwachtingen van de gemeente in, want die zette in 2017 vol in op het slim maken van de omgeving. Leusden is niet de enige plek in Nederland waar de 'smart city' het niet heeft gehaald. In veel steden en dorpen werden de afgelopen jaren slimme concepten getoond, met uitgebreide PowerPoints vol ronkende marketingtermen. Maar slechts in een handvol plaatsen zijn dergelijke proeftuinen, experimenteergebieden, proefballonnetjes en 'digitale speeltuinen' uitgegroeid tot een echte slimme stad. Bovendien werd privacy nauwelijks meegenomen in de concepten, waardoor steden volhangen met sensoren terwijl onduidelijk is wie daarmee gevolgd wordt en op welke manier.

De moeilijk te doorgronden wereld van slimme steden