AP wijst gemeenten op privacyrisico's smartcitytoepassingen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een reeks aanbevelingen opgesteld voor gemeenten om de privacyrisico's van smartcityprojecten te beperken. Volgens de AP staan gemeenten niet voldoende stil bij privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens wijst gemeenten erop dat smartcitytoepassingen ten koste kunnen gaan van de vrijheid van burgers. "Bijvoorbeeld wanneer burgers in de openbare ruimte worden gevolgd op een manier die niet nodig is of niet is toegestaan", schrijft de AP. Juist bij dit soort toepassingen is de privacywetgeving van belang aldus de autoriteit, maar gemeenten zouden hier te weinig bij stilstaan.

Monique Verdier, vicevoorzitter AP: "Het gevaar bestaat dat we naar een surveillancemaatschappij gaan waar je niet meer ongedwongen over straat kunt lopen." De organisatie heeft daarom aanbevelingen op een rij gezet voor gemeenten om de privacyrisico's in te dammen.

Zo moeten gemeenten verplicht een data protection impact assessment opstellen bij smartcityprojecten en de AP adviseert deze te publiceren zodat burgers kunnen inzien hoe hun privacy is geborgd. Ook dienen gemeenten te onderzoeken hoe ze inzicht krijgen in de sensoren die door derden in de openbare ruimte worden geplaatst. Verder is de aanbeveling om de kennis van burgers te betrekken bij het in kaart brengen van de risico’s: "Zij kennen hun eigen leefomgeving het best en kunnen meedenken over de gevolgen van een technische toepassing. "

In 2019 schreef Tweakers over projecten waarbij gemeenten digitale deurbellen inzetten en waarbij aan de privacyrisico's geen of nauwelijks aandacht was besteed.