Analyse: Nederland gebruikt Chinese en Franse surveillancediensten

Nederlandse overheden gebruiken diensten van Chinese en Franse makelij voor surveillance. Dat blijkt uit een analyse van een Amerikaanse denktank. De belangrijkste bedrijven voor Nederlandse overheden zijn Huawei en Idemia.

Nederlandse overheden gebruiken helemaal geen technologie van Amerikaanse bedrijven als IBM, blijkt uit de analyse van de denktank Carnegie Endowment for International Peace. De analyse gaat over het gebruik van surveillancetechnologie wereldwijd. Er zijn in totaal meer dan vijftig landen die zaken gebruiken als gezichtsherkenning voor beveiligingscamera's en algoritmes voor het voorspellen van fraude en misdaad. Nederland is er daar één van, aldus de denktank.

Idemia levert onder meer Nederlandse paspoorten met biometrische identificatie via vingerafdrukken. Huawei werkt in Nederland onder meer samen met steden als Amsterdam, Den Haag en Groningen voor 'smart city'-experimenten. De analyse vermeldt niet hoe breed overheden surveillancetechnologie inzetten en of experimenten slagen.

Huawei is volgens de analyse wereldwijd marktleider in technieken als beveiligings via gezichtsherkenning. Volgens de denktank zijn overheden in vijftig landen in zee gegaan met het Chinese bedrijf. Het eveneens Chinese Hikvision heeft voet aan de grond in vijftien landen, NEC in veertien landen en IBM in elf landen. België komt in de analyse niet voor.